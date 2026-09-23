Treinadores ex-Bahia travam disputa por acesso e título na Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro está entrando em sua reta final, com dois treinadores ex-Bahia travando um duelo acirrado não apenas pelo acesso, mas também pelo título da “Segundona”: Guto Ferreira, no Vila Nova, e Enderson Moreira, no Novorizontino.



O Vila Nova é o líder da Série B, com 51 pontos em 29 jogos disputados, enquanto o Novorizontino aparece logo atrás, com 50 pontos, na 3ª posição, a nove rodadas do fim do campeonato.



As duas equipes, inclusive, se enfrentam no dia 18 de outubro, em duelo válido pela 34ª rodada da competição, sob mando de campo do Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).

Rivais ainda terão confrontos decisivos pelo acesso

Além do confronto, que pode ser considerado uma espécie de “final”, tanto o time comandado por Guto Ferreira quanto a equipe de Enderson Moreira ainda possuem uma série de duelos diretos pelo acesso na reta final da Série B.



O clube goiano enfrenta Juventude, 4º colocado, Criciúma, 6º e Fortaleza, que ocupa a 2ª posição. Os dois últimos adversários também serão enfrentados pelo Novorizontino, que ainda terá pela frente o Atlético Goianiense, 7º colocado da Série B.



As partidas de Vila Nova e Novorizontino contra Fortaleza e Criciúma, inclusive, possuem uma particularidade que pode definir o futuro dos clubes na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.



Isso porque os confrontos acontecem nas duas últimas rodadas da competição, de forma alternada entre os rivais. Na 37ª rodada, o Vila Nova enfrenta o Criciúma, enquanto o Novorizontino pega o Fortaleza. Na última rodada, os duelos se invertem: os goianos enfrentam o clube cearense, enquanto os paulistas jogam contra os catarinenses.



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Série B terá novo formato para definir os acessos

A atual edição da competição, vale destacar, tem uma mudança em relação aos últimos anos. Enquanto anteriormente os quatro primeiros colocados garantiam vaga direta na Série A, a partir desta temporada apenas o primeiro e o segundo colocados terão o acesso assegurado. As outras duas vagas serão definidas em um sistema de playoff, com confrontos entre o terceiro e o sexto e entre o quarto e o quinto, em jogos de ida e volta.



Vila Nova e Novorizontino estão entre os mais cotados para título e acesso

De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vila Nova, de Guto Ferreira, é a equipe com maior chance de conquistar o título da Série B, com cerca de 30,4% de probabilidade. O clube também aparece entre os principais candidatos ao acesso, com 51,1% de chance de subir para a Série A.



Já o Novorizontino, de Enderson Moreira, aparece logo atrás, como o terceiro clube com maior probabilidade não apenas de conquistar o título, mas também de garantir o acesso, registrando 16,4% e 32,6%, respectivamente.



Como foi a trajetória de Guto Ferreira no Bahia?

No Bahia, Guto Ferreira teve três passagens pelo clube. A primeira, em 2016, ficou marcada pelo acesso à Série A. A segunda aconteceu em 2018 e terminou com o título do Campeonato Baiano.



Em 2021, o treinador retornou ao clube em uma tentativa de evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu impedir a queda da equipe para a segunda divisão.

Como foi a trajetória de Enderson Moreira no Bahia?

Enderson Moreira também possui uma longa trajetória no Bahia. Sua primeira passagem aconteceu em 2018, quando comandou o Tricolor por 58 jogos entre 2018 e 2019.



Em 2022, o treinador retornou ao clube para uma segunda passagem, mas permaneceu por pouco tempo antes de deixar o cargo durante a disputa pelo acesso à Série A.