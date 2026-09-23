E.C.VITÓRIA
Após negativa de Jair Ventura, gigante da Série A anuncia novo técnico
Clube estava sem treinador deste o último domingo, 20
Concorrente do Esporte Clube Vitória na parte de baixo da tabela do Brasileirão, o Internacional anunciou a contratação do técnico Eduardo Baptista, de 56 anos. O clube gaúcho oficializou a chegada do profissional nesta quarta-feira, 23.
Eduardo Baptista, que deixa o comando do Criciúma na Série B, assinou contrato com o Internacional até o fim deste ano. O Colorado estava sem treinador desde a demissão de Paulo Pezzolano, no último domingo, 20.
"Eduardo Baptista é o novo comandante colorado! O treinador de 56 anos assina contrato com o Clube do Povo até dezembro de 2026. Seja bem-vindo!", publicou o Inter nas redes sociais. Ele é filho do também técnico Nelsinho Baptista.
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Procuras frustradas
Baptista surge como alternativa após tentativas frustradas do Internacional em contratar técnicos. Nomes como Luís Zubeldía Diego Aguirre, Rafael Lacerda e Maurício Barbieri foram procurados, assim como Jair Ventura.
Conforme apurou o portal A TARDE, o Colorado chegou a abrir conversas com Jair. No entanto, o treinador de 47 optou por permanecer no Leão da Barra.