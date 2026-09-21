Vitória perde 12 pontos na Série A após ficar na frente do placar

O Esporte Clube Vitória perdeu por 3 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo, 20, cedendo a virada em pleno Barradão. Uma derrota em casa nessas circustâncias ainda não havia acontecido no Brasileirão, embora não sejam os primeiros pontos desperdiçados pelo Leão depois de ter a vantagem no placar.

Além do revés diante do Cruzeiro, o Vitória também perdeu de virada pelo mesmo placar contra o Athletico, na Arena da Baixada, em duelo marcado por arbitragem polêmica.

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Ocorreram ainda três oportunidades em que o Rubro-Negro estava vencendo, mas permitiu que os adversários empatassem e saiu com apenas um ponto. No total, já foram 12 pontos perdidos em partidas com vantagem no placar.

"Não pode acontecer os tempos serem tão diferentes assim. Vamos buscar corrigir isso", projetou Jair Ventura. O técnico lamentou a atuação da sua equipe no segundo tempo, quando saíram os três gols da Raposa.

Pontos perdidos pelo Vitória após ficar na frente do placar

Vitória 1x3 Cruzeiro | Barradão: 3 pontos ;

; Mirassol 2x2 Vitória | Maião: 2 pontos ;

; Fluminense 2x2 Vitória | Maracanã: 2 pontos ;

; Athletico 3x1 Vitória | Arena da Baixada: 3 pontos ;

; Bahia 1x1 Vitória | Arena Fonte Nova: 2 pontos ;

; Total de pontos perdidos: 12 pontos .

E os pontos conquistados depois de sair atrás?

Dentro das nove rodadas em que o Vitória ganhou no Campeonato Brasileiro, o time de Jair Ventura não sofreu o primeiro gol do jogo nenhuma vez. Em oito delas nem sequer foi vazado.

Diante disso, embora já tenha perdido 12 pontos que flertou conquistar em diferentes compromissos, o Vitória só recuperou um ponto contra os adversários que largaram na frente.

Mirassol 2x2 Vitória - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Isso aconteceu no empate por 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena Condá, quando Matheuzinho empatou a partida de pênalti aos 48 minutos do segundo tempo.

Além dos confrontos contra Bahia, Chape, Fluminense e Mirassol, citados no levantamento, os outros empates do Leão na competição foram por 0 a 0 (Corinthians no Barradão e Botafogo no Nilton Santos).