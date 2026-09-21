Jair Ventura cobra que o Vitória volte a "competir" após derrota

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Jair Ventura cobrou uma mudança de atitude do Esporte Clube Vitória após a derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo, 20, no Barradão. Para o técnico, o Leão precisa voltar a "competir" dentro de campo.

Em entrevista coletiva, o treinador falou sobre a importância de manter o nível de competitividade alto para reagir no Brasileirão e recuperar a confiança do torcedor.

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“A gente não pode deixar de competir. Uma coisa é perder jogando, outra coisa é não competir. Então, temos que mostrar dentro de campo que podemos trazer o torcedor de volta”, afirmou Jair.

Torcedor "afastado" pelo time

O treinador reconheceu que a instabilidade apresentada pelo Vitória durante as partidas também tem afastado os torcedores.

Contra Grêmio e Cruzeiro, o Barradão teve seus piores públicos em jogos do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o time foi amplamente vaiado.

“Nossa instabilidade afasta o torcedor. Eles querem ver o Vitória do primeiro tempo nos dois tempos. Eu também quero muito", clamou.

"A gente jogou contra o Flamengo, os caras bateram na gente, Palmeiras também. A gente tem que matar a transição, os jogadores são cobrados por isso”, completou.

Jair assume a bronca e promete reação

Jair também assumiu a responsabilidade pelo momento da equipe e afirmou que pretende trabalhar para buscar uma "volta por cima" no próximos compromissos do Rubro-Negro.

“Eu sei que sou responsável por tudo aqui e vou ser sempre. A vida do treinador é assim. Tenho que tentar dar a volta por cima”, finalizou.