Jair Ventura aceita críticas após virada: "Tem que vaiar mesmo"

Jair Ventura reconheceu a queda de rendimento do Esporte Clube Vitória no segundo tempo da derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo, 20, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Para o treinador, a equipe fez uma boa primeira etapa, criou oportunidades, mas voltou do intervalo de maneira diferente e acabou sofrendo a virada.

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“O primeiro tempo a gente consegue controlar muito bem, um tempo muito bom. Tivemos uma chance clara com o Tarzia, o Renê quase consegue o drible no goleiro e a chance clara com o Erick”, iniciou

O Cruzeiro empatou o jogo logo no primeiro minuto do segundo tempo, diante de um Vitória que voltou do intervalo sem Caíque e Mateus Silva. Ventura explicou que os jogadores deixaram o campo de maneira forçada, não por opção técnica.

“A gente toma um gol com 30 segundos, então nem pode dizer que a culpa foi das alterações. Eles pediram para sair. Seria pouco inteligente, depois do primeiro tempo que a gente estava fazendo, fazer alguma mudança”, explicou o técnico.

Jair Ventura detona segundo tempo

O técnico rubro-negro comparou a atuação desta noite com o empate diante do Mirassol, quando o Rubro-Negro abriu 2 a 0 e cedeu o empate. Ele voltou a destacar a diferença de desempenho entre os dois tempos.

“Mesma situação do último jogo, um segundo tempo totalmente distinto do primeiro. Mais uma vez a gente deixa de ser a mesma equipe".

Segundo Jair, houve uma conversa justamente sobre não retornar do intervalo com uma postura diferente dos primeiros 45 minutos.



"A gente conversou sobre fazer diferente do último jogo, voltar firme, aí tomamos um gol com 30 segundos”, completou.

O comandante do Leão chegou a dizer que, mesmo em atuações boas, é possível sofrer gols por mérito do adversário. No entanto, criticou a "discrepância" da sua equipe dentro de um mesmo jogo.

“Pode acontecer de você jogar bem e, de repente, os caras fazerem o gol, que é do jogo também. O que não pode é ter essa discrepância tão grande de um tempo para o outro. Vamos em busca da correção para fazer dois tempos da mesma maneira”, lamentou

Vaias da torcida

Durante o jogo e também após o apito final, parte da torcida vaiou o time e também direcionou críticas ao próprio Jair Ventura. O atacante Erick foi o jogador mais vaiado pela arquibancada.

Para Ventura, os profissionais precisam estar preparados para os momentos de cobrança.

“Pelo nosso segundo tempo, temos que ser vaiados mesmo. Todos nós temos que ser vaiados mesmo. A gente sabe que quando as coisas acontecem, os torcedores aplaudem", reconheceu.

"Então, essa é a nossa vida, todos os profissionais do futebol têm que estar preparados para esses momentos ruins”, finalizou.