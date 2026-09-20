Martínez diz que Vitória “não estava querendo jogar” no 2º tempo

A derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo, 20, no Barradão, em Salvador (BA), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou o Esporte Clube Vitória com a sensação de que poderia ter tido um desfecho diferente. Após um primeiro tempo de domínio e vantagem no placar, o Rubro-Negro sofreu a virada na etapa final e terminou a rodada pressionado na parte de baixo da tabela.



Após a partida, o volante Emmanuel Martínez destacou justamente a diferença de comportamento da equipe entre os dois tempos. Para o argentino, o Vitória apresentou um bom futebol antes do intervalo, mas perdeu a capacidade de repetir a atuação após sofrer o empate logo no início da segunda etapa.



“São dois jogos diferentes para nós. Primeiro tempo muito bom. A gente estava bem com a bola, a marcação deles estava um pouco perdida, muito bom, finalizando. Aí ajustamos duas, três coisas no intervalo. Mas aí, com 30 segundos, tomamos o gol”, pontuou o jogador.

Aí parece que o time já não estava querendo jogar, não estava querendo continuar fazendo o que tinha feito no primeiro tempo Emmanuel Martínez - volante do Vitória

O Vitória abriu o placar ainda no primeiro tempo e conseguiu controlar as ações durante boa parte da etapa inicial. No entanto, o Cruzeiro voltou do intervalo mais agressivo e empatou rapidamente, após falha de Lucas Arcanjo. A equipe mineira ainda marcou outras duas vezes para confirmar a virada no Barradão.

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Martínez também chamou atenção para a origem do segundo gol sofrido pelo Vitória e lamentou a falha defensiva em uma cobrança de lateral: “Eu acho que tomamos o gol de lateral, que não pode acontecer, o de lateral”.





Volante lamenta rodada e cobra reação do Vitória

Além da atuação diante do Cruzeiro, Martínez ressaltou o impacto do resultado na disputa contra a parte de baixo da tabela. O volante lembrou que o Vitória precisava aproveitar o mando de campo, especialmente diante da dificuldade de conquistar pontos fora de Salvador.

“Aí, como tu falou, a rodada não tinha sido muito boa, porque os times que estavam brigando ganharam ou empataram, e a gente, aqui em casa, tinha que ganhar. Tinha que ganhar porque sabemos que lá fora é muito difícil, o campeonato está sendo muito difícil", afirmou o atleta.



Com a derrota, o Vitória permaneceu na 13ª colocação, com 33 pontos. O resultado mantém o Rubro-Negro próximo da zona de rebaixamento, enquanto equipes envolvidas na luta contra o Z-4 somaram pontos importantes na rodada. O Vasco, por exemplo, venceu o Coritiba por 5 a 0 e chegou aos 31 pontos; o Mirassol também venceu na rodada.



Vitória terá período de preparação pela frente

Martínez também projetou o período sem partidas que o Vitória terá pela frente. Com a pausa no calendário, o jogador destacou a necessidade de corrigir os problemas apresentados contra o Cruzeiro e recuperar o padrão mostrado no primeiro tempo.

“E agora a sensação é de tristeza para nós. Agora temos 15 dias sem jogo, com folga agora. Tem muita coisa para corrigir e continuar fazendo o que foi feito no primeiro tempo, sobretudo", pontuou Martínez.

O Vitória terá agora um intervalo de 15 dias até seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense, no dia 7 de outubro, novamente no Barradão, pela 29ª rodada da competição.