Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

BRASILEIRÃO 2026

Martínez diz que Vitória “não estava querendo jogar” no 2º tempo

Volante lamentou queda de rendimento após empate do Cruzeiro, que culminou na virada

Téo Mazzoni
Por
Martínez revela o que mudou no Vitória após gol do Cruzeiro
Martínez revela o que mudou no Vitória após gol do Cruzeiro - Foto: Reprodução / GE TV

A derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo, 20, no Barradão, em Salvador (BA), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou o Esporte Clube Vitória com a sensação de que poderia ter tido um desfecho diferente. Após um primeiro tempo de domínio e vantagem no placar, o Rubro-Negro sofreu a virada na etapa final e terminou a rodada pressionado na parte de baixo da tabela.

Após a partida, o volante Emmanuel Martínez destacou justamente a diferença de comportamento da equipe entre os dois tempos. Para o argentino, o Vitória apresentou um bom futebol antes do intervalo, mas perdeu a capacidade de repetir a atuação após sofrer o empate logo no início da segunda etapa.

“São dois jogos diferentes para nós. Primeiro tempo muito bom. A gente estava bem com a bola, a marcação deles estava um pouco perdida, muito bom, finalizando. Aí ajustamos duas, três coisas no intervalo. Mas aí, com 30 segundos, tomamos o gol”, pontuou o jogador.

Aí parece que o time já não estava querendo jogar, não estava querendo continuar fazendo o que tinha feito no primeiro tempo Emmanuel Martínez - volante do Vitória

O Vitória abriu o placar ainda no primeiro tempo e conseguiu controlar as ações durante boa parte da etapa inicial. No entanto, o Cruzeiro voltou do intervalo mais agressivo e empatou rapidamente, após falha de Lucas Arcanjo. A equipe mineira ainda marcou outras duas vezes para confirmar a virada no Barradão.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Martínez também chamou atenção para a origem do segundo gol sofrido pelo Vitória e lamentou a falha defensiva em uma cobrança de lateral: Eu acho que tomamos o gol de lateral, que não pode acontecer, o de lateral”.

Leia Também:

SÉRIE A

Arcanjo falha e Vitória perde para o Cruzeiro de virada no Barradão
Arcanjo falha e Vitória perde para o Cruzeiro de virada no Barradão imagem

SÉRIE A

Vitória tem reforço de peso, mas acumula baixas no duelo com Cruzeiro
Vitória tem reforço de peso, mas acumula baixas no duelo com Cruzeiro imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória encara o Cruzeiro no Barradão para quebrar jejum histórico de 16 anos na Série A
Vitória encara o Cruzeiro no Barradão para quebrar jejum histórico de 16 anos na Série A imagem

Volante lamenta rodada e cobra reação do Vitória

Além da atuação diante do Cruzeiro, Martínez ressaltou o impacto do resultado na disputa contra a parte de baixo da tabela. O volante lembrou que o Vitória precisava aproveitar o mando de campo, especialmente diante da dificuldade de conquistar pontos fora de Salvador.

“Aí, como tu falou, a rodada não tinha sido muito boa, porque os times que estavam brigando ganharam ou empataram, e a gente, aqui em casa, tinha que ganhar. Tinha que ganhar porque sabemos que lá fora é muito difícil, o campeonato está sendo muito difícil", afirmou o atleta.

Com a derrota, o Vitória permaneceu na 13ª colocação, com 33 pontos. O resultado mantém o Rubro-Negro próximo da zona de rebaixamento, enquanto equipes envolvidas na luta contra o Z-4 somaram pontos importantes na rodada. O Vasco, por exemplo, venceu o Coritiba por 5 a 0 e chegou aos 31 pontos; o Mirassol também venceu na rodada.

Vitória terá período de preparação pela frente

Martínez também projetou o período sem partidas que o Vitória terá pela frente. Com a pausa no calendário, o jogador destacou a necessidade de corrigir os problemas apresentados contra o Cruzeiro e recuperar o padrão mostrado no primeiro tempo.

“E agora a sensação é de tristeza para nós. Agora temos 15 dias sem jogo, com folga agora. Tem muita coisa para corrigir e continuar fazendo o que foi feito no primeiro tempo, sobretudo", pontuou Martínez.

O Vitória terá agora um intervalo de 15 dias até seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense, no dia 7 de outubro, novamente no Barradão, pela 29ª rodada da competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brasileirão 2026 Emmanuel Martínez esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas