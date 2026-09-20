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E.C.VITÓRIA

Tarzia reconhece queda no segundo tempo, mas lamenta gols perdidos

Meia argentino comentou sobre a derrota do Vitória para o Cruzeiro

João Grassi
Por
Diego Tarzia
Diego Tarzia - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após a derrota do Esporte Clube Vitória por 3 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo, 20, no Barradão, Diego Tarzia destacou a necessidade do Leão aproveitar a pausa para a Data Fifa para corrigir os erros apresentados na partida. O meia argentino reconheceu o segundo tempo ruim da equipe, que cedeu a virada para os mineiros.

Na avaliação do atleta, o Vitória teve oportunidades para construir uma vantagem ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu aproveitar as chances criadas. Na volta do intervalo, o Cruzeiro foi mais eficiente e marcou dois gols rapidamente, dificultando a reação rubro-negra.

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“Foi um segundo tempo ruim nosso. Não pudemos sustentar o resultado que pudemos conseguir no primeiro tempo, 1 a 0, com chance de poder concretizar um gol. Acho que tivemos chance, eu tive uma chance, outros companheiros tiveram também suas chances, mas não conseguimos concretizar e eles, no segundo tempo, concretizaram”, explicou.

Tarzia ainda relembrou que o Vitória conquistou outros resultados positivos diante de adversários importantes, apostando numa reação imediata contra a Chapecoense. O jogador citou as vitórias sobre Flamengo e Athletico-PR e reforçou a dificuldade dos confrontos pela principal divisão nacional.

“Aqui no Brasileirão são todos jogos difíceis, mas o objetivo é, contra a Chapecoense, conseguir os três pontos”, afirmou. "Nós ganhamos aqui do Flamengo, ganhamos aqui do Athletico, mas hoje perdemos para o Cruzeiro. Todos os jogos são difíceis”, completou

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Vitória x Chapecoense

Com a pausa no calendário, o Vitória terá um período para trabalhar antes de retornar aos gramados.

O próximo compromisso será contra a Chapecoense, lanterna do campeonato, no dia 7 de outubro, uma quarta-feira, às 20h, no Barradão, pela 29ª rodada do Brasileirão.

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