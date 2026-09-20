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E.C.VITÓRIA

Jogador do Vitória passa mal e é levado para o hospital

Atleta foi substituído no intervalo durante a derrota para o Cruzeiro

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa da imagem Jogador do Vitória passa mal e é levado para o hospital
Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória teve dois jogadores substituídos no intervalo da derrota para o Cruzeiro, neste domingo, 20, no Barradão. Além de Mateus Silva, o volante Caíque Gonçalves deixou o campo após passar mal depois de levar uma bolada e foi substituído por Zé Vitor.

De acordo com o técnico Jair Ventura, Caíque apresentou um quadro de mal-estar ainda no vestiário e chegou a vomitar.

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O jogador precisou ser encaminhado a um hospital para receber atendimento médico e passar por avaliação.

“Caíque tomou uma bolada, inclusive, ele está no hospital agora, continua vomitando, passando mal”, detalhou Jair Ventura após a partida.

Caíque Gonçalves
Caíque Gonçalves - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Mateus Silva sofre lesão muscular

O lateral-direito Mateus Silva também deixou o campo no intervalo e será submetido a exames nesta segunda-feira, 21.

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O jogador sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa direita e foi substituído por Brítez. Ele confirmou o problema físico em entrevista na zona mista.

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