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E.C.VITÓRIA

Jogador do Vitória sofre lesão muscular e vira preocupação

Atleta foi substituído no intervalo na derrota para o Cruzeiro

João Grassi
Por
| Atualizada em
Camisa do Vitória
Camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O lateral-direito Mateus Silva deixou o campo no intervalo da derrota do Esporte Clube Vitória para o Cruzeiro, neste domingo, 20, no Barradão, e será submetido a exames para avaliar a gravidade da lesão. O jogador sofreu um problema muscular na região posterior da coxa direita.

Em entrevista na zona mista, o defensor confirmou a lesão e afirmou que já deve iniciar o tratamento nesta segunda-feira, 21.

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“A lesão preocupa sim. Toda lesão para jogador é preocupante. Não sabemos o que é ainda, mas senti a posterior. Vou fazer exame amanhã para ver o grau da lesão e voltar antes do jogo da Chapecoense”, disse Mateus.

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Jair Ventura lamenta problema

A possível ausência de Mateus aumenta as dificuldades do técnico Jair Ventura para montar a equipe, já que o Vitória tem poucas opções para a lateral direita. Nathan Mendes e Fabiano também estão lesionados e não jogam mais em 2026.

“Perdemos mais um jogador hoje. Mateus a gente não sabe quando vai voltar, vai fazer exame e a gente não sabe como é. O problema é que a janela fechou. A gente vai seguir só com um lateral, tendo que adaptar Brítez em caso de Mateus não ter condições”, afirmou Jair.

Mateus Silva
Mateus Silva - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Caíque Gonçalves leva bolada e passa mal

Outro atleta substituído no intervalo foi Caíque Gonçalves, que levou uma bolada e passou mal. Ele chegou a vomitar no vestiário e precisou se dirigir a um hospital.

"Caíque tomou uma bolada, inclusive, ele está no hospital agora, continua vomitando, passando mal", detalhou Jair Ventura.

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