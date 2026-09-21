Renê ignora oscilação do Vitória e engata melhor fase individual

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Mesmo com a oscilação do Esporte Clube Vitória, Renê Sousa vive seu melhor momento individual desde que foi contratado. O atacante de 22 anos marcou nos três últimos compromissos da equipe pelo Brasileirão e alcançou, diante do Cruzeiro, no último domingo, 20, sua maior sequência de partidas consecutivas balançando as redes pelo clube.

A sequência foi construída em três partidas de resultados diferentes para o Vitória. Renê fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Barradão, depois balançou as redes duas vezes no empate por 2 a 2 com o Mirassol, deixando sua marca novamente na derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, novamente em Salvador. Foram quatro gols totais no recorte.

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O tento diante dos mineiros, inclusive, manteve Renê como um dos principais destaques individuais do Vitória. Artilheiro do elenco na temporada, o atleta já soma 16 gols e uma assistência em 34 partidas pelo Leão da Barra.

Últimos três jogos de Renê e do Vitória

Vitória 1x3 Cruzeiro - gol de Renê;

Mirassol 2x2 Vitória - gols de Renê;

Vitória 1x0 Grêmio - gol de Renê.

Renê supera momento ruim

A trajetória de Renê no Vitória, porém, também teve períodos de oscilação. Ele estava sete jogos sem marcar até a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, na goleada de 4 a 0 sobre o Athletico.

Depois, o jogador passou outras seis partidas sem fazer gol. Isso aconteceu logo antes dele emendar a atual sequência de três seguidas balançando as redes.

Agora, o centroavante vive a fase mais decisiva pelo Vitória, com quatro gols marcados nos últimos três jogos.

Renê marcou dois gols contra o Mirassol - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Renê superou a série diante de Athletico, Coritiba, Ceará e Fluminense, entre abril e maio, quando participou diretamente de quatro bolas na rede (dois gols e uma assistência) num período de quatro jogos.