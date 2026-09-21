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SÉRIE A

Rebaixamento? Vitória não fará 45 pontos se mantiver campanha do returno

Leão da Barra tem um dos piores aproveitamentos na segunda metade do Brasileirão

João Grassi
Por
| Atualizada em
Vitória 1x3 Cruzeiro - Brasileirão 2026
Vitória 1x3 Cruzeiro - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com mais uma derrota neste domingo, 20, dessa vez para o Cruzeiro, sofrendo uma virada no Barradão, o Esporte Clube Vitória segue com uma campanha ruim no segundo turno do Brasileirão, tendo um dos quatro piores aproveitamentos.

Dos 27 pontos disputados no returno, o Vitória conquistou apenas sete e tem aproveitamento de 25,9%. A pontuação rubro-negra só é melhor que as de Corinthians, Remo e RB Bragantino, sendo a mesma do Internacional.

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Considerando o aproveitamento da segunda metade, o Leão da Barra terminaria o Campeonato Brasileiro com cerca de 41 pontos, bem abaixo do ‘número mágico’ dos 45 que costuma livrar equipes do rebaixamento.

Com 10 jogos pela frente e 30 pontos em disputa, o Rubro-Negro somaria mais oito pontos caso mantenha o ritmo apresentado entre as rodadas 20 e 28.

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41 é pouco, mas seria suficiente

Apesar da projeção de 41 pontos ser baixa considerando anos recentes, o mau desempenho da concorrência seria a salvação para o Vitória. Se todas as equipes mantivessem seus aproveitamentos no segundo turno, o Leão não entraria na zona de rebaixamento.

Lanterna do returno, o Corinthians corre sérios riscos se continuar no mesmo ritmo de pontuação. Assim como o Grêmio, o Timão faria apenas cerca de 38 pontos e brigaria nos critérios de desempate com os gaúchos pela 16ª posição na tabela.

Além desses, Remo, Chapecoense e Internacional também não ultrapassam o Vitória mantendo seus atuais aproveitamentos nas rodadas finais. Esses três ocupariam as demais vagas na zona de rebaixamento.

Vitória 1x3 Cruzeiro - Brasileirão 2026
Vitória 1x3 Cruzeiro - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em que colocação terminaria o Vitória?

Considerando os atuais aproveitamentos dos adversários da mesma região na tabela, o Vitória encerraria o Brasileirão como 15º colocado.

Seria a mesma posição da edição de 2025, mas dessa vez com 41 pontos e pior aproveitamento. Apesar da campanha ruim em geral, a permanência na Série A seria assegurada em 2027.

Tabela projetada da Série A com aproveitamentos do 2º turno

Imagem ilustrativa da imagem Rebaixamento? Vitória não fará 45 pontos se mantiver campanha do returno
Foto: Imagem criada por IA / A TARDE
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