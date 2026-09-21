SÉRIE A
Rebaixamento? Vitória não fará 45 pontos se mantiver campanha do returno
Leão da Barra tem um dos piores aproveitamentos na segunda metade do Brasileirão
Com mais uma derrota neste domingo, 20, dessa vez para o Cruzeiro, sofrendo uma virada no Barradão, o Esporte Clube Vitória segue com uma campanha ruim no segundo turno do Brasileirão, tendo um dos quatro piores aproveitamentos.
Dos 27 pontos disputados no returno, o Vitória conquistou apenas sete e tem aproveitamento de 25,9%. A pontuação rubro-negra só é melhor que as de Corinthians, Remo e RB Bragantino, sendo a mesma do Internacional.
Considerando o aproveitamento da segunda metade, o Leão da Barra terminaria o Campeonato Brasileiro com cerca de 41 pontos, bem abaixo do ‘número mágico’ dos 45 que costuma livrar equipes do rebaixamento.
Com 10 jogos pela frente e 30 pontos em disputa, o Rubro-Negro somaria mais oito pontos caso mantenha o ritmo apresentado entre as rodadas 20 e 28.
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41 é pouco, mas seria suficiente
Apesar da projeção de 41 pontos ser baixa considerando anos recentes, o mau desempenho da concorrência seria a salvação para o Vitória. Se todas as equipes mantivessem seus aproveitamentos no segundo turno, o Leão não entraria na zona de rebaixamento.
Lanterna do returno, o Corinthians corre sérios riscos se continuar no mesmo ritmo de pontuação. Assim como o Grêmio, o Timão faria apenas cerca de 38 pontos e brigaria nos critérios de desempate com os gaúchos pela 16ª posição na tabela.
Além desses, Remo, Chapecoense e Internacional também não ultrapassam o Vitória mantendo seus atuais aproveitamentos nas rodadas finais. Esses três ocupariam as demais vagas na zona de rebaixamento.
Em que colocação terminaria o Vitória?
Considerando os atuais aproveitamentos dos adversários da mesma região na tabela, o Vitória encerraria o Brasileirão como 15º colocado.
Seria a mesma posição da edição de 2025, mas dessa vez com 41 pontos e pior aproveitamento. Apesar da campanha ruim em geral, a permanência na Série A seria assegurada em 2027.