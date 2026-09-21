Chances de rebaixamento do Vitória dobram após derrota, diz UFMG

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Após perder de virada para o Cruzeiro no Barradão, o Esporte Clube Vitória dobrou suas chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos somados e quatro de vantagem para o Z-4, o Leão da Barra é o 13º colocado na tabela.

Com o fim da 28ª rodada do Brasileirão neste domingo, 20, o Vitória agora possui 13,1% de chances de queda, sendo que antes tinha apenas 6,4%. O levantamento foi publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),

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Além disso, as possibilidades de classificação à Copa Sul-Americana caíram de 41,7% para 25%. No momento, o Rubro-Negro está fora da zona de classificação para a competição internacional.

Equipes mais ameaçadas

Segundo o levantamento, as equipes com maiores chances de descenso são Chapecoense (99,22%), Remo (94,6%), Internacional (69,1%), Grêmio (57,6%), Corinthians (21,4%) e Vasco da Gama (18,4%).

Próximo jogo do Vitória

O Vitória agora vai para a pausa da Data Fifa que acontece entre 24 de setembro e 6 de outubro.

O próximo adversário é a Chapecoense, no Barradão, às 20h do dia 7 de outubro, uma quarta-feira, em duelo válido da rodada 29.