E.C.VITÓRIA
Após procura do Inter, empresário garante Jair Ventura no Vitória
Técnico do Leão da Barra é alvo do clube gaúcho
O empresário de Jair Ventura, Admilson Cunha, confirmou que o Internacional procurou informações sobre a situação do técnico do Esporte Clube Vitória, mas negou que tenha sido apresentada qualquer proposta oficial. Segundo o representante, o treinador permanecerá no clube baiano até pelo menos o fim deste ano.
Em contato com a reportagem da Rádio Guaíba, Admilson afirmou que o Internacional buscou saber as condições para uma possível saída de Jair Ventura do Vitória. Apesar da consulta, o empresário garantiu que não houve formalização de oferta por parte do clube gaúcho.
Jair Ventura tem contrato com o Vitória até 31 de dezembro. O treinador segue no comando da equipe baiana para a disputa do Campeonato Brasileiro, enquanto o Inter procura um substituto para Paulo Pezzolano, demitido no último domingo, 20.
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Jair não descarta trabalhar no Inter
Apesar da ausência de proposta, a possibilidade de Jair Ventura trabalhar no Internacional no futuro próximo não está descartada, ainda conforme a reportagem. O profissional tem admiração pelo clube gaúcho e também por Abel Braga, atual diretor técnico do Colorado.
Além de Jair, o Inter consultou outros nomes desde a saída de Pezzolano, entre eles Luis Zubeldía e Mauricio Barbieri. A diretoria busca definir rapidamente o novo comandante.