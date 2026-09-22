Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Após procura do Inter, empresário garante Jair Ventura no Vitória

Técnico do Leão da Barra é alvo do clube gaúcho

João Grassi
Por
| Atualizada em
Jair Ventura
Jair Ventura - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O empresário de Jair Ventura, Admilson Cunha, confirmou que o Internacional procurou informações sobre a situação do técnico do Esporte Clube Vitória, mas negou que tenha sido apresentada qualquer proposta oficial. Segundo o representante, o treinador permanecerá no clube baiano até pelo menos o fim deste ano.

Em contato com a reportagem da Rádio Guaíba, Admilson afirmou que o Internacional buscou saber as condições para uma possível saída de Jair Ventura do Vitória. Apesar da consulta, o empresário garantiu que não houve formalização de oferta por parte do clube gaúcho.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Jair Ventura tem contrato com o Vitória até 31 de dezembro. O treinador segue no comando da equipe baiana para a disputa do Campeonato Brasileiro, enquanto o Inter procura um substituto para Paulo Pezzolano, demitido no último domingo, 20.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Joia do Vitória leva título de competição importante com a Seleção
Joia do Vitória leva título de competição importante com a Seleção imagem

FUTEBOL

Veja como redução de estrangeiros no Brasil pode atrapalhar dupla BaVi
Veja como redução de estrangeiros no Brasil pode atrapalhar dupla BaVi imagem

ARTIGOS

O recado da arquibancada: permanência de Jair Ventura afasta a torcida do Barradão
O recado da arquibancada: permanência de Jair Ventura afasta a torcida do Barradão imagem

Jair não descarta trabalhar no Inter

Apesar da ausência de proposta, a possibilidade de Jair Ventura trabalhar no Internacional no futuro próximo não está descartada, ainda conforme a reportagem. O profissional tem admiração pelo clube gaúcho e também por Abel Braga, atual diretor técnico do Colorado.

Além de Jair, o Inter consultou outros nomes desde a saída de Pezzolano, entre eles Luis Zubeldía e Mauricio Barbieri. A diretoria busca definir rapidamente o novo comandante.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas