E.C.VITÓRIA
Joia do Vitória leva título de competição importante com a Seleção
Jogador é uma das promessas da base rubro-negra
Joia das categorias de base do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Sandro Diniz Silva conquistou um título importante. No último domingo, 20, o defensor integrou a Seleção Brasileira Sub-15 que levantou a taça da CONMEBOL Liga Evolução, no Paraguai.
O Brasil empatou em 1 a 1 com os donos da casa no tempo regulamentar e garantiu o título após vencer a disputa por pênaltis por 7 a 6. A decisão foi realizada no Parque Guasu, em Luque.
Título veio nos pênaltis
Comandada pelo técnico Guilherme Dalla Déa, a Seleção Brasileira saiu atrás no placar aos 12 minutos do segundo tempo. Éver Corrales converteu cobrança de pênalti e colocou o Paraguai em vantagem.
A reação brasileira veio sete minutos depois. Aos 19, Kelwin Pires balançou as redes e deixou tudo igual, levando a decisão para as penalidades.
Nas cobranças, o Brasil levou a melhor por 7 a 6 e confirmou o bicampeonato da CONMEBOL Liga Evolução. Sandro Silva fez parte do grupo brasileiro ao longo da competição.
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Campanha invicta
O título foi conquistado sem derrotas. Antes da decisão contra o Paraguai, o Brasil venceu Colômbia, Venezuela e Peru e empatou com o Equador na fase de grupos.