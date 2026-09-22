Jair Ventura é alvo de adversário na Série A e pode deixar o Vitória

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Pressionado no cargo pela instabilidade do Esporte Clube Vitória, o técnico Jair Ventura é alvo do Internacional, adversário na disputa pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma troca de clubes não está descartada.

De acordo com o jornalista Alexandre Ernst, Jair Ventura demonstrou interesse em trabalhar no Inter. O portal A TARDE apurou que existem conversas em andamento e o profissional de 47 anos pode deixar o Barradão.

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A reportagem do A TARDE também apurou que a diretoria rubro-negra não quer a saída de Jair. Mesmo com a insatisfação da torcida, o clube baiano trabalha para manter seu comandante.

Vale lembrar que o contrato de Jair Ventura com o Vitória não possui multa rescisória. O vínculo vai até dezembro deste ano, enquanto o Brasileirão está programado para ser encerrado no dia 2.

Desfecho não deve demorar a vir

Sem treinador desde a demissão de Paulo Pezzolano, no domingo, 20, o Internacional corre contra o tempo para ter um desfecho sobre a situação de Ventura até esta terça-feira, 22.

Caso Jair Ventura decida por trocar o Vitória pelo Colorado, uma definição deve acontecer em breve.