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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Jogador do Vitória se pronuncia após passar mal e parar no hospital

Atleta só atuou no primeiro tempo durante a derrota para o Cruzeiro

João Grassi
Por
Barradão
Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Caíque Gonçalves recebeu alta médica após passar por atendimento hospitalar em decorrência de uma concussão sofrida durante a derrota do Esporte Clube Vitória para o Cruzeiro, por 3 a 1, no último domingo, 20, no Barradão. O volante precisou deixar o campo no intervalo da partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lance que provocou o problema aconteceu aos sete minutos do primeiro tempo. Caíque foi atingido na cabeça por uma bola após uma finalização de Wesley, do Cruzeiro. Mesmo após o choque, o camisa 95 continuou em campo até o fim da primeira etapa.

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No vestiário, porém, Caíque passou mal e precisou ser substituído por Zé Vitor para o segundo tempo. Depois do encerramento da partida, o jogador foi levado a um hospital, onde passou por uma avaliação médica.

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Caíque tranquiliza torcida

Após receber alta, o atleta utilizou as redes sociais para atualizar os torcedores sobre seu estado. Ele afirmou que o episódio não passou de um susto e detalhou o ocorrido.

“Estou recebendo muitas mensagens de pessoas preocupadas com a minha situação e por isso, venho atualizar vocês que foi apenas um susto. Hoje na partida, tive uma concussão no começo do jogo e fiquei com a visão muito turva, embaçada e muita dor de cabeça. No intervalo, passei mal no vestiário e após o jogo, fui levado ao hospital. No final, foi apenas um susto e quero agradecer a todos pelas mensagens e a equipe do clube que me deu todo suporte”, publicou Caíque.

Postagem de Caíque nas redes sociais
Postagem de Caíque nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram - @caiqueoficial95
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