Universidade Católica celebra 65 anos com corrida de rua em Salvador

Fundada em 1961, a Universidade Católica do Salvador (UCSAL) completa 65 anos em 2026, marco que será comemorado com uma corrida de rua. A 1ª UCSAL Run, prevista para acontecer no dia 11 de outubro, terá largada e chegada no Campus da UCSAL, em Pituaçu.



Com organização esportiva da Éder Martins Assessoria Esportiva, a iniciativa reunirá esporte, saúde, integração, solidariedade e responsabilidade social em uma manhã de atividades voltadas à comunidade acadêmica e ao público externo.



A programação contará com corridas de 3 km e 5 km, caminhada e Corrida Kids, possibilitando a participação de diferentes públicos e faixas etárias. A largada geral está prevista para as 6h30.

Foto: Divulgação

Confira como será o percurso de cada categoria

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3 km: percurso seguirá pela Avenida Professor Pinto de Aguiar, com saída da arena montada no campus. Os participantes seguirão até a região do Greenville e retornarão à Universidade.

percurso seguirá pela Avenida Professor Pinto de Aguiar, com saída da arena montada no campus. Os participantes seguirão até a região do Greenville e retornarão à Universidade. 5 km: os atletas seguirão até as proximidades do Hiper, no final da Avenida Professor Pinto de Aguiar, retornando ao campus.

os atletas seguirão até as proximidades do Hiper, no final da Avenida Professor Pinto de Aguiar, retornando ao campus. Corrida Kids: será realizada dentro da área da Universidade.

Premiação

A prova de 5 km contará com premiação nas categorias previstas no regulamento, incluindo classificação geral masculina e feminina e categorias específicas para pessoas idosas e pessoas com deficiência (PCD).



Além da premiação esportiva, os participantes inscritos receberão os itens previstos no kit da corrida, e os concluintes receberão medalha como lembrança da primeira edição da UCSAL Run.

Foto: Divulgação

Programação vai além da corrida

A UCSAL Run foi concebida como uma experiência de integração entre estudantes, professores, colaboradores, egressos, atletas, famílias e comunidade externa.



Antes da largada, os participantes contarão com atividades de aquecimento. Após as provas, a programação continuará na arena da Universidade com atividades esportivas, entretenimento, dança e música, transformando o campus em um grande espaço de convivência e celebração.

A expectativa da organização é reunir aproximadamente 1.500 a 2.000 pessoas ao longo do evento.

Inscrições também geram impacto social

Os recursos arrecadados com as inscrições serão revertidos para a ampliação dos serviços gratuitos de saúde, assistência jurídica e atendimento psicológico que a UCSAL oferece à população. Dessa forma, além de incentivar a prática esportiva e a qualidade de vida, a corrida contribuirá diretamente para ampliar o impacto social da Universidade.



Além disso, os participantes serão convidados a contribuir com 1 kg de alimento, ampliando a corrente de solidariedade promovida pelo evento.

Estrutura e experiência do evento

A arena da corrida será montada no Campus da UCSAL, em Pituaçu, e contará com estrutura preparada para receber atletas, familiares e visitantes.



O espaço terá áreas destinadas às atividades esportivas, serviços aos corredores, ativações de parceiros, Espaço Kids, massagem, guarda-volumes, palco e programação de entretenimento.