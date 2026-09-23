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UCSAL RUN

Universidade Católica celebra 65 anos com corrida de rua em Salvador

Evento terá corrida de 3 km e 5 km, caminhada, Corrida Kids e programação especial em Pituaçu

Gustavo Nascimento
Por
Corrida de rua
Corrida de rua - Foto: Reprodução

Fundada em 1961, a Universidade Católica do Salvador (UCSAL) completa 65 anos em 2026, marco que será comemorado com uma corrida de rua. A 1ª UCSAL Run, prevista para acontecer no dia 11 de outubro, terá largada e chegada no Campus da UCSAL, em Pituaçu.

Com organização esportiva da Éder Martins Assessoria Esportiva, a iniciativa reunirá esporte, saúde, integração, solidariedade e responsabilidade social em uma manhã de atividades voltadas à comunidade acadêmica e ao público externo.

A programação contará com corridas de 3 km e 5 km, caminhada e Corrida Kids, possibilitando a participação de diferentes públicos e faixas etárias. A largada geral está prevista para as 6h30.

Imagem ilustrativa da imagem Universidade Católica celebra 65 anos com corrida de rua em Salvador
Foto: Divulgação

Confira como será o percurso de cada categoria

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  • 3 km: percurso seguirá pela Avenida Professor Pinto de Aguiar, com saída da arena montada no campus. Os participantes seguirão até a região do Greenville e retornarão à Universidade.
  • 5 km: os atletas seguirão até as proximidades do Hiper, no final da Avenida Professor Pinto de Aguiar, retornando ao campus.
  • Corrida Kids: será realizada dentro da área da Universidade.

Premiação

A prova de 5 km contará com premiação nas categorias previstas no regulamento, incluindo classificação geral masculina e feminina e categorias específicas para pessoas idosas e pessoas com deficiência (PCD).

Além da premiação esportiva, os participantes inscritos receberão os itens previstos no kit da corrida, e os concluintes receberão medalha como lembrança da primeira edição da UCSAL Run.

Imagem ilustrativa da imagem Universidade Católica celebra 65 anos com corrida de rua em Salvador
Foto: Divulgação

Programação vai além da corrida

A UCSAL Run foi concebida como uma experiência de integração entre estudantes, professores, colaboradores, egressos, atletas, famílias e comunidade externa.

Antes da largada, os participantes contarão com atividades de aquecimento. Após as provas, a programação continuará na arena da Universidade com atividades esportivas, entretenimento, dança e música, transformando o campus em um grande espaço de convivência e celebração.

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A expectativa da organização é reunir aproximadamente 1.500 a 2.000 pessoas ao longo do evento.

Inscrições também geram impacto social

Os recursos arrecadados com as inscrições serão revertidos para a ampliação dos serviços gratuitos de saúde, assistência jurídica e atendimento psicológico que a UCSAL oferece à população. Dessa forma, além de incentivar a prática esportiva e a qualidade de vida, a corrida contribuirá diretamente para ampliar o impacto social da Universidade.

Além disso, os participantes serão convidados a contribuir com 1 kg de alimento, ampliando a corrente de solidariedade promovida pelo evento.

Estrutura e experiência do evento

A arena da corrida será montada no Campus da UCSAL, em Pituaçu, e contará com estrutura preparada para receber atletas, familiares e visitantes.

O espaço terá áreas destinadas às atividades esportivas, serviços aos corredores, ativações de parceiros, Espaço Kids, massagem, guarda-volumes, palco e programação de entretenimento.

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corrida Salvador Ucsal

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