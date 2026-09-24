Em crise, gigante europeu vende tufos de grama de estádio histórico

O Manchester United encerrou o ano financeiro de 2025/26 com mais um resultado negativo nas contas. O clube inglês registrou prejuízo líquido de 43 milhões de libras, cerca de R$ 477,6 milhões na cotação atual, e chegou ao sétimo ano consecutivo de perdas.



Com o novo resultado, o acumulado de prejuízos do clube desde 2019 alcançou 444 milhões de libras, aproximadamente R$ 3 bilhões. O déficit registrado na última temporada representa ainda um aumento de 30% em relação ao prejuízo contabilizado no ano financeiro de 2024/25.

Apesar do cenário negativo, o United apresentou uma marca histórica em sua arrecadação. O clube alcançou receita bruta recorde de 677,6 milhões de libras, equivalente a cerca de R$ 4,6 bilhões.

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Parte das despesas do período esteve relacionada a custos considerados excepcionais. O Manchester United gastou mais de 8,2 milhões de libras nessa categoria, principalmente em razão da demissão do técnico Rúben Amorim, ocorrida em janeiro, além de despesas vinculadas aos programas de reestruturação implementados pela instituição.



A folha salarial do elenco também apresentou redução. Os gastos com salários ficaram em 301 milhões de libras, uma queda de 3,6% na comparação com 2025.







No mercado de transferências, por outro lado, o clube manteve um nível elevado de investimento. O Manchester United desembolsou mais de 170 milhões de euros na contratação de três jogadores na última janela: os meio-campistas Andrey Santos, Baleba e Tielemans.



A divulgação do balanço financeiro acontece em meio a uma iniciativa pouco convencional para ampliar as receitas e aproximar o clube de seus torcedores. O Manchester United passou a oferecer em seu site oficial pequenos pedaços do gramado de Old Trafford como item de recordação.



Cada unidade contém um fragmento de aproximadamente 7 centímetros quadrados, encapsulado em uma caixa de acrílico, e é comercializada por 125 libras, cerca de R$ 850.



Mesmo diante do novo prejuízo, a direção do clube destacou a busca por equilíbrio financeiro e a necessidade de manter o controle das despesas. Em nota oficial, o CEO Omar Berrada afirmou:



"Embora esses resultados confirmem que estamos na trajetória certa, continuaremos adotando uma abordagem disciplinada para garantir que nossas finanças permaneçam sustentáveis", afirmou Omar Berrada, CEO do Manchester United, em nota oficial.