Carro pega fogo no primeiro treino da Fórmula 1 no Azerbaijão

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O GP do Azerbaijão mal começou, e os fãs de Fórmula 1 já tomaram o primeiro grande susto - o piloto Carlos Sainz estava na pista há apenas 17 minutos nesta quinta-feira, 24, quando os freios traseiros do carro da Williams pegaram fogo no circuito de rua de Baku, e o espanhol precisou voltar imediatamente aos boxes.

O incidente aconteceu depois de Sainz completar apenas cinco voltas. Naquele momento, o piloto ocupava a 18ª posição da sessão com o FW48, carro que recebeu atualizações importantes para a etapa deste fim de semana.

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Engenheiro pediu para desligar o carro

Ao perceber o problema, o engenheiro de pista Gaetan Jego acionou Sainz pelo rádio e pediu que o piloto desligasse o carro: "Ok, nós precisamos desligar o carro. Os freios traseiros estão pegando fogo".

Sainz conseguiu levar o carro de volta aos boxes, mas a equipe da Williams não estava pronta para recebê-lo. O espanhol chegou a acenar com as mãos em direção à garagem para chamar os mecânicos, que se apressaram ao perceber a situação.

Sainz acenando para os mecânicos - Foto: Reprodução I X

Carro soltou fumaça nos boxes

Depois que Sainz estacionou, o carro começou a soltar bastante fumaça. Imagens da transmissão mostraram o detalhe do freio traseiro em chamas, enquanto os mecânicos trabalhavam para controlar o problema.

Apesar do susto, o espanhol conseguiu retornar à pista cerca de 17 minutos depois. No fim da atividade, terminou com o 12º melhor tempo, a 1s506 de George Russell, líder da sessão.

Outros pilotos também relataram problemas

Sainz não foi o único a sofrer com os freios no treino livre em Baku, com Isack Hadjar e Oscar Piastri também relatando dificuldades durante a atividade.

O GP do Azerbaijão terá programação diferente neste fim de semana. Por causa de um feriado local no domingo, a corrida será disputada no sábado, 26, às 8h, no horário de Brasília.