ESPORTES
Clubes pedem socorro ao governo e linha de crédito após risco de bets
CBF articula tratativas, mas não entrará com nenhuma participação financeira
Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro procuraram o Governo Federal para pedir um auxílio financeiro. A movimentação acontece com a aproximação da Medida Provisória (MP) que irá proibir parte das atividades de casas de apostas on-line no Brasil.
De acordo com o ge, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é articuladora das tratativas, mas não entrará com nenhuma participação financeira. O Ministério do Esporte e a entidade teriam demonstrado interesse em ajudar os clubes, mas o assunto só deve evoluir daqui um mês, após as eleições.
Um dos argumentos do clube nas negociações é, justamente, que a eventual proibição das bets agravaria ainda mais a situação econômica deles.
Como seria essa ajuda financeira?
Segundo a reportagem, a principal proposta do auxílio financeiro é partir da criação de uma linha de crédito do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES). Os clubes teriam acesso a empréstimos com taxas mais baixas do que as praticadas pelo mercado bancário.
Embora este dinheiro seja destinado exclusivamente para o pagamento de dívida, a proposta é diferente do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), pois não envolveria apenas débitos tributários. As negociações já acontecem desde o mês passado.
As conversas têm sido capitaneadas por Corinthians e Internacional, clubes que atravessam grave crise econômica, estão sob transfer bans da Fifa e brigam contra o rebaixamento.
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Bets sendo grandes parceiras dos clubes
Caso de fato entre em vigor, a MP pode inviabilizar a operação da maior parte das bets, que atualmente são um dos principais parceiros publicitários dos clubes. Estima-se que essas empresas paguem cerca de R$ 1 bilhão por ano para estampar as camisas de equipes da Série A.
Há uma semana, clubes e federações divulgaram um manifesto em defesa das operadoras de aposta. A nota afirma que restrições a esse mercado seriam o "fim do futebol brasileiro". O Vitória, inclusive, foi um dos times que defendeu as casas.