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ECONOMIA

Governo prepara proibição de jogos on-line e mira mercado das bets

Medida ainda não tem formato definido, mas proposta já provoca reação do mercado

Luan Julião
Por
Possível restrição ocorre após Lula criticar efeitos das apostas
Possível restrição ocorre após Lula criticar efeitos das apostas - Foto: Unsplash

Uma eventual proibição de jogos on-line pode atingir uma cadeia que vai muito além das próprias plataformas de apostas. Clubes de futebol, casas de apostas e veículos de comunicação já se movimentam diante da possibilidade de o governo federal adotar uma medida ampla contra o setor.

Entre os clubes, a estimativa é de que aproximadamente R$ 1 bilhão em patrocínios esteja em risco caso os jogos on-line sejam proibidos. Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo possuem contratos com casas de apostas superiores a R$ 100 milhões anuais. Outros times também mantêm acordos de valores elevados.

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A reação ocorre enquanto o governo prepara uma Medida Provisória sobre o tema. O texto ainda está em elaboração e pode estabelecer a proibição dos jogos on-line, além de impor novas restrições às apostas esportivas. A previsão é que a medida seja apresentada nos próximos dias.

Setor prepara reação

A possibilidade de uma proibição mais abrangente levou os clubes a discutirem uma estratégia conjunta de mobilização. Uma nota também está sendo preparada para classificar a iniciativa como eleitoreira e relacioná-la à dificuldade do governo em combater o jogo ilegal.

As empresas de apostas, por sua vez, também articulam uma reação e já trabalham com a possibilidade de judicializar a questão. Houve uma tentativa de contato do setor com o governo, mas a iniciativa não teve sucesso.

Um dos argumentos apresentados pelas casas de apostas é que uma proibição poderia favorecer o mercado clandestino, com o crescimento de BETs que não são registradas no Brasil e não recolhem impostos.

Publicidade entra na disputa

O debate também alcança os meios de comunicação que transmitem partidas esportivas e possuem receitas provenientes de anúncios de casas de apostas.

A Globo é citada como um dos casos envolvidos nesse mercado, já que a empresa também é dona de uma casa de apostas.

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Ainda não está claro se a pressão exercida pelos diferentes setores terá influência sobre a versão definitiva da MP.

Até agora, clubes e empresas esperavam medidas mais específicas. Entre as possibilidades discutidas estavam restrições aos jogos de cassino e à publicidade, incluindo limitações relacionadas aos horários e aos locais de exposição das marcas.

A sinalização atual do governo, porém, aponta para uma proposta de alcance maior.

Medida ocorre após críticas de Lula

A discussão ganhou força após declarações recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre os efeitos das apostas. No início da semana, depois de encontrar famílias que sofreram com o jogo, Lula afirmou que novas decisões seriam anunciadas em breve.

"Estamos tomando decisões e logo logo a gente vai anunciar a decisão que a gente vai tomar em relação a isso porque é uma doença, não é um jogo. É a indução de indução de inocentes a um vício", disse o presidente.

No texto em elaboração pelo governo, a preocupação com as bets aparece associada a questões como endividamento, vício em jogo, transtornos mentais e conflitos familiares.

Arrecadação também pode ser afetada

Uma mudança ampla no setor teria ainda reflexos sobre a arrecadação federal. Somente até julho de 2026, o governo arrecadou cerca de R$ 10 bilhões em impostos provenientes de jogos.

O formato definitivo da Medida Provisória ainda não foi divulgado. A restrição às apostas esportivas permanece em discussão, com diferentes possibilidades sendo avaliadas, inclusive medidas relacionadas à publicidade.

A decisão final deverá definir a extensão das mudanças e também o impacto sobre clubes, empresas de apostas, comunicação e arrecadação pública.

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apostas esportivas jogos online medida provisória proibição jogos

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