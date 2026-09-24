E.C.BAHIA
Ceni é o segundo treinador com mais pontos no Brasileirão desde 2023
Técnico do Bahia é seguido por nomes com passagens por gigantes no futebol brasileiro
Rogério Ceni é o segundo técnico com mais pontos conquistados no Campeonato Brasileiro desde 2023, ficando atrás apenas de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Ceni conquistou um total de 181 pontos à frente do Esporte Clube Bahia no período.
Além de Ceni e Abel Ferreira, a lista também conta com nomes como Juan Pablo Vojvoda, que fez história como treinador do Fortaleza, além de Renato Gaúcho e Fernando Diniz, que tiveram passagens por gigantes do futebol brasileiro no recorte.
Treinadores com mais pontos conquistados no Brasileirão desde 2023
- Abel Ferreira – 253
- Rogério Ceni – 181
- Juan Pablo Vojvoda – 163
- Renato Gaúcho – 161
- Fernando Diniz – 130
- Leonardo Jardim – 126
- Luis Zubeldía – 126
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Desempenho de Rogério Ceni no Brasileirão desde 2023
O treinador foi fundamental para salvar o Tricolor Baiano do rebaixamento em 2023, comandando o Esquadrão em 16 jogos no Brasileirão daquele ano, com sete triunfos , um empate e oito derrotas (22 pontos).
No ano seguinte, 2024, ele conduziu o Bahia à pré-Libertadores, com 15 vitórias, oito empates e 15 derrotas (53 pontos).
O desempenho no Brasileirão foi ainda melhor em 2025, quando o Tricolor registrou 17 triunfos, nove empates e 12 derrotas (60 pontos).
Até aqui em 2026, o clube ocupa a quinta colocação, com 12 vitórias, 10 empates e seis derrotas (46 pontos).