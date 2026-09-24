Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

E.C.BAHIA

Ceni é o segundo treinador com mais pontos no Brasileirão desde 2023

Técnico do Bahia é seguido por nomes com passagens por gigantes no futebol brasileiro

Gustavo Nascimento
Por
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Rogério Ceni é o segundo técnico com mais pontos conquistados no Campeonato Brasileiro desde 2023, ficando atrás apenas de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Ceni conquistou um total de 181 pontos à frente do Esporte Clube Bahia no período.

Além de Ceni e Abel Ferreira, a lista também conta com nomes como Juan Pablo Vojvoda, que fez história como treinador do Fortaleza, além de Renato Gaúcho e Fernando Diniz, que tiveram passagens por gigantes do futebol brasileiro no recorte.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Treinadores com mais pontos conquistados no Brasileirão desde 2023

  1. Abel Ferreira – 253
  2. Rogério Ceni – 181
  3. Juan Pablo Vojvoda – 163
  4. Renato Gaúcho – 161
  5. Fernando Diniz – 130
  6. Leonardo Jardim – 126
  7. Luis Zubeldía – 126

Leia Também:

FUTEBOL

Ex-Liverpool sofreu abuso sexual cometido pelo próprio amigo
Ex-Liverpool sofreu abuso sexual cometido pelo próprio amigo imagem

FUTEBOL BRASILEIRO

Com SAF travada, clube da Série B expõe dívida de R$ 367 milhões
Com SAF travada, clube da Série B expõe dívida de R$ 367 milhões imagem

FUTEBOL

Arena Fonte Nova passa por inspeção para Copa do Mundo Feminina 2027
Arena Fonte Nova passa por inspeção para Copa do Mundo Feminina 2027 imagem

Desempenho de Rogério Ceni no Brasileirão desde 2023

O treinador foi fundamental para salvar o Tricolor Baiano do rebaixamento em 2023, comandando o Esquadrão em 16 jogos no Brasileirão daquele ano, com sete triunfos , um empate e oito derrotas (22 pontos).

No ano seguinte, 2024, ele conduziu o Bahia à pré-Libertadores, com 15 vitórias, oito empates e 15 derrotas (53 pontos).

O desempenho no Brasileirão foi ainda melhor em 2025, quando o Tricolor registrou 17 triunfos, nove empates e 12 derrotas (60 pontos).

Até aqui em 2026, o clube ocupa a quinta colocação, com 12 vitórias, 10 empates e seis derrotas (46 pontos).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brasileirão campeonato brasileiro Rogério Ceni série a

Relacionadas

Mais lidas