Ceni é o segundo treinador com mais pontos no Brasileirão desde 2023

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Rogério Ceni é o segundo técnico com mais pontos conquistados no Campeonato Brasileiro desde 2023, ficando atrás apenas de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Ceni conquistou um total de 181 pontos à frente do Esporte Clube Bahia no período.

Além de Ceni e Abel Ferreira, a lista também conta com nomes como Juan Pablo Vojvoda, que fez história como treinador do Fortaleza, além de Renato Gaúcho e Fernando Diniz, que tiveram passagens por gigantes do futebol brasileiro no recorte.

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Treinadores com mais pontos conquistados no Brasileirão desde 2023

Abel Ferreira – 253 Rogério Ceni – 181 Juan Pablo Vojvoda – 163 Renato Gaúcho – 161 Fernando Diniz – 130 Leonardo Jardim – 126 Luis Zubeldía – 126

Desempenho de Rogério Ceni no Brasileirão desde 2023

O treinador foi fundamental para salvar o Tricolor Baiano do rebaixamento em 2023, comandando o Esquadrão em 16 jogos no Brasileirão daquele ano, com sete triunfos , um empate e oito derrotas (22 pontos).



No ano seguinte, 2024, ele conduziu o Bahia à pré-Libertadores, com 15 vitórias, oito empates e 15 derrotas (53 pontos).



O desempenho no Brasileirão foi ainda melhor em 2025, quando o Tricolor registrou 17 triunfos, nove empates e 12 derrotas (60 pontos).



Até aqui em 2026, o clube ocupa a quinta colocação, com 12 vitórias, 10 empates e seis derrotas (46 pontos).