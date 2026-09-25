Bahia dá resposta após eliminação e goleia Botafogo por 7 a 2

Após a eliminação para o Corinthians no Brasileirão Feminino, o Esporte Clube Bahia voltou suas atenções para o Campeonato Baiano, contra o Botafogo-BA, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila, pela 2ª rodada da competição. As Mulheres de Aço atropelaram o rival por 7 a 2.



Os gols do jogo foram marcados por Vilma, Martina, Tosti, Jennifer, Ju Oliveira e Dany Silva (2x).



Com o resultado, o Bahia se mantém na segunda colocação do Grupo B, com seis pontos em dois jogos. O líder, Jacobina, já disputou três partidas no Baianão feminino e soma nove pontos na tabela de classificação.



O time do técnico Felipe Freitas foi à campo com Isa Cruz (Kerolyn); Érica, Suelen, Helô (Aline) e Ju Oliveira; Martina (Ellen), Tosti (Kauane) e Vilma; Dany Silva, Gica e Maia (Jennifer).



Na próxima rodada, as Mulheres de Aço enfrentam o Porto, novamente no CT Evaristo de Macedo. A data e horário da partida ainda não foram divulgados pela Federação Baiana de Futebol (FBF).





O jogo

As Mulheres de Aço abriram o placar aos 10 minutos, com Vilma. Mas o Botafogo empatou dois minutos depois. Aos 15, os visitantes viraram a partida. Martina empatou para o Bahia aos 27.



Na segunda etapa, Tosti colocou as Mulheres de Aço novamente à frente. Aos nove, Jennifer fez o quarto – e o primeiro dela no time profissional do Bahia. Aos 38, Ju Oliveira marcou um belo gol de fora da área. Dany fez o sexto de falta e também o sétimo gol do Esquadrão.