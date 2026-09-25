Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

CAMPEONATO BAIANO FEMININO

Bahia dá resposta após eliminação e goleia Botafogo por 7 a 2

Mulheres de Aço reagem após a eliminação e vence o Botafogo com goleada no Baianão

Téo Mazzoni
Por
Após a eliminação, o Bahia respondeu dentro de campo da melhor maneira possível: com uma goleada por 7 a 2 sobre o Botafogo pelo Campeonato Baiano.
Após a eliminação, o Bahia respondeu dentro de campo da melhor maneira possível: com uma goleada por 7 a 2 sobre o Botafogo pelo Campeonato Baiano. - Foto: Divulgação / EC Bahia

Após a eliminação para o Corinthians no Brasileirão Feminino, o Esporte Clube Bahia voltou suas atenções para o Campeonato Baiano, contra o Botafogo-BA, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila, pela 2ª rodada da competição. As Mulheres de Aço atropelaram o rival por 7 a 2.

Os gols do jogo foram marcados por Vilma, Martina, Tosti, Jennifer, Ju Oliveira e Dany Silva (2x).

Com o resultado, o Bahia se mantém na segunda colocação do Grupo B, com seis pontos em dois jogos. O líder, Jacobina, já disputou três partidas no Baianão feminino e soma nove pontos na tabela de classificação.

O time do técnico Felipe Freitas foi à campo com Isa Cruz (Kerolyn); Érica, Suelen, Helô (Aline) e Ju Oliveira; Martina (Ellen), Tosti (Kauane) e Vilma; Dany Silva, Gica e Maia (Jennifer).

Na próxima rodada, as Mulheres de Aço enfrentam o Porto, novamente no CT Evaristo de Macedo. A data e horário da partida ainda não foram divulgados pela Federação Baiana de Futebol (FBF).

Leia Também:

E.C.BAHIA

Veja as mudanças que serão feitas em estádio com aporte milionário do Grupo City
Veja as mudanças que serão feitas em estádio com aporte milionário do Grupo City imagem

E.C.BAHIA

Ceni é o segundo treinador com mais pontos no Brasileirão desde 2023
Ceni é o segundo treinador com mais pontos no Brasileirão desde 2023 imagem

BRASILEIRÃO 2026

Quantos pontos o Bahia precisa para ir à Libertadores? Veja projeção
Quantos pontos o Bahia precisa para ir à Libertadores? Veja projeção imagem

O jogo

As Mulheres de Aço abriram o placar aos 10 minutos, com Vilma. Mas o Botafogo empatou dois minutos depois. Aos 15, os visitantes viraram a partida. Martina empatou para o Bahia aos 27.

Na segunda etapa, Tosti colocou as Mulheres de Aço novamente à frente. Aos nove, Jennifer fez o quarto – e o primeiro dela no time profissional do Bahia. Aos 38, Ju Oliveira marcou um belo gol de fora da área. Dany fez o sexto de falta e também o sétimo gol do Esquadrão.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia Mulheres de Aço

Relacionadas

Mais lidas