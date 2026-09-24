Quantos pontos o Bahia precisa para ir à Libertadores? Veja projeção

O Esporte Clube Bahia é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos conquistados em 28 partidas disputadas. Faltando dez rodadas para o fim da Série A, o Esquadrão tem como principal objetivo garantir uma vaga na Copa do Libertadoresde 2027.



Mas, afinal, quantos pontos são necessários para assegurar uma vaga na principal competição do continente?



De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), qualquer pontuação a partir dos 64 pontos garante mais de 99% de probabilidade de classificação para a Libertadores. Segundo a instituição, essa marca representa aproximadamente 99,4% de chance de assegurar uma vaga na competição.

Confira a probabilidade de classificação a partir da “nota de corte” estipulada pela UFMG:

64 pontos: 99,4% de chance de classificação

65 pontos: 99,9% de chance de classificação

66 pontos: 99,9% de chance de classificação

67 pontos: 99,9% de chance de classificação

68 pontos: 99,9% de chance de classificação

69 pontos: 100% de chance de classificação





No entanto, é importante destacar que a pontuação apontada pela UFMG como referência para garantir uma vaga à Libertadores de 2027 não é necessariamente uma classificação direta para a fase de grupos. A equipe pode assegurar a participação na competição tanto de forma direta quanto pela fase preliminar.



No Brasileirão, as quatro primeiras colocações garantem vagas diretas na Libertadores, enquanto o 5º colocado disputa a fase preliminar. As outras duas vagas destinadas ao futebol brasileiro são concedidas ao campeão e ao vice da Copa do Brasil.



Desta forma, como a UFMG não aponta necessariamente uma pontuação que garanta uma vaga entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o portal A TARDE fez um recorte das últimas cinco edições da Série A para estabelecer uma referência de pontuação necessária para alcançar, ao menos, a 4ª colocação da competição.





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Com base nos cinco últimos Brasileirões, a média de pontos necessária para terminar na 4ª colocação é de aproximadamente 65 pontos. A marca, porém, não representa uma garantia de que determinada equipe terminará necessariamente nessa posição. Nas temporadas mais recentes, uma pontuação entre 66 e 68 pontos esteve mais próxima do necessária para alcançar o G-4.



Existe ainda, uma ressalva importante: a pontuação necessária para terminar em 4º lugar varia de acordo com o equilíbrio de cada edição do Brasileirão. Em 2021, por exemplo, 58 pontos foram suficientes para alcançar a posição, enquanto em 2024, foram necessários 68 pontos.





Confira as equipes que ocuparam a 4ª posição nos últimos anos:

4º lugar em 2025: Mirassol - 67 pontos

4º lugar em 2024: Fortaleza - 68 pontos

4º lugar em 2023: Flamengo - 66 pontos

4º lugar em 2022: : Corinthians - 65 pontos

4º lugar em 2021: Fortaleza - 58 pontos

Vagas diretas podem aumentar

Também é importante ressaltar que o número de vagas diretas para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro pode aumentar. Isso porque o Brasil possui três clubes do G-4 da Série A nas semifinais da “Glória Eterna”, além de um representante na mesma fase da Copa do Brasil.



Flamengo, Palmeiras e Fluminense estão nas semifinais da Libertadores. Caso qualquer uma dessas equipes conquiste a competição e termine o Campeonato Brasileiro dentro do G-4, a vaga correspondente à posição ocupada pelo campeão “desce” para o clube imediatamente abaixo na tabela. O mesmo pode acontecer com a Copa do Brasil, que tem o Palmeiras entre os quatro clubes remanescentes na competição.



Atualmente, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, com 60 pontos. O Palmeiras aparece logo atrás, na 2ª colocação, com 57, enquanto o Fluminense ocupa a 4ª posição, com 48 pontos.