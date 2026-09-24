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TORNEIO DA AMIZADE UEFA

Joia do Bahia marca dois gols em goleada de 6 a 0 do Brasil

Kauê Furquim marcou duas vezes na vitória da Seleção Brasileira Sub-17 sobre o Canadá

Téo Mazzoni
Por
Kauê Furquim, do Bahia, marca dois na goleada do Brasil Sub-17
Kauê Furquim, do Bahia, marca dois na goleada do Brasil Sub-17 - Foto: Reprodução / CBF

A Seleção Brasileira Sub-17 estreou no Torneio da Amizade UEFA com uma goleada avassaladora. Nesta quinta-feira, 24, Centre Sportif de Colovray, em Nyon, na Suíça, o Brasil venceu o Canadá por 6 a 0, com direito a dois gols de Kauê Furquim, joia da base do Esporte Clube Bahia.

O atacante de 17 anos do Bahia marcou seu primeiro gol na partida aos 12 minutos do segundo tempo, e balançou as redes pela segunda vez em cobrança de pênalti, nos acréscimos da partida. Além de Furquim, Caramico (2x), Breno e Conceição completaram o placar.

O time comandado por Dudu Patetuci foi a campo com Arthur Sehn (Athletico); Marquinhos (Athletico), David Brendo (Grêmio), Breno Sales (Vasco) e Richard (Fluminense), Léo Cerci (Athletico), Pape (Cruzeiro) e Dudu Conceição (Palmeiras); Furquim (Bahia), Bryan (Athletico) e Rodrigo Jr (Vasco).

O Brasil está no Grupo B, ao lado de Canadá, Costa do Marfim e Espanha. Na segunda rodada, a Seleção Brasileira enfrenta os espanhóis, no dia 27 de setembro. O último compromisso da fase de grupos será contra os marfinenses, em 30 de setembro.

A competição reúne oito seleções. Além de Brasil, Canadá, Costa do Marfim e Espanha, participam Colômbia, Egito, Inglaterra e Coreia do Sul.

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O Torneio da Amizade será o último compromisso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar, em novembro.

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Esporte Clube Bahia Kauê Furquim Seleção Brasileira Sub-17

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