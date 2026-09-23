EX-BAHIA
Herói do título do Bahia no Nordestão amarga lanterna na 2ª divisão do Japão
Aos 35 anos, atacante foi decisivo na conquista do título pelo Bahia em 2017
Conhecido pela passagem marcante pelo Esporte Clube Bahia, o atacante Edigar Junio vive um momento de baixa no futebol japonês. Aos 35 anos, o jogador está em sua oitava temporada no país e atualmente defende o Imabari, que ocupa a última colocação da J2 League, a segunda divisão nacional.
A temporada atual tem sido especialmente complicada para o atacante. Na edição 2026/2027, Edigar Junio disputou sete partidas e marcou apenas um gol, justamente na estreia da J2 League, contra o Iwaki. Além disso, o atacante soma dois jogos na Emperor's Cup, sem contribuiur ofensivamente.
Antes de chegar ao Imabari, o jogador construiu uma trajetória de destaque no futebol japonês. Após deixar o Bahia, em 2019, defendeu o Yokohama Marinos, clube pertencente ao Grupo City, e posteriormente vestiu a camisa do V-Varen Nagasaki.
Edigar Junio não vive grande ano no Japão
A transferência para o Imabari aconteceu em 2026. Antes do início da atual edição da segunda divisão, o atacante participou da J1 100 Year Vision League, competição criada para preencher os primeiros meses do calendário durante a mudança do futebol japonês para o modelo europeu.
Pelo torneio, Edigar Junio disputou 17 partidas, marcou cinco gols e deu uma assistência. O Imabari, porém, terminou na vice-lanterna do Grupo C, com apenas 20 pontos em 18 jogos.
A campanha já dava sinais das dificuldades que a equipe encontraria na sequência da temporada. Com a adoção do calendário europeu pela Associação de Futebol do Japão (JFA), a J2 League teve seu início apenas em agosto e será disputada até maio de 2027.
Na segunda divisão, o cenário não mudou. O Imabari somou apenas quatro pontos nas sete primeiras rodadas e ocupa a lanterna da competição. Edigar Junio, por sua vez, balançou as redes apenas uma vez no campeonato.
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Ex-Bahia foi campeão japonês pelo Yokohama Marinos
Apesar do momento atual, Edigar Junio construiu números relevantes durante sua passagem pelo futebol japonês. O atacante foi campeão da J League pelo Yokohama Marinos em 2019, justamente em sua primeira temporada no país após deixar o Bahia.
Somando os períodos defendendo Yokohama Marinos, V-Varen Nagasaki e Imabari, o jogador acumula 192 partidas disputadas, 65 gols marcados e 12 assistências no futebol japonês.
Edigar Junio deixou marca importante no Bahia
Antes de construir sua carreira no Japão, Edigar Junio teve uma passagem de destaque pelo Bahia. Contratado em 2016, o atacante integrou o elenco que conquistou o acesso à Série A naquele mesmo ano.
Em 2017, o jogador também foi decisivo na conquista da Copa do Nordeste. Na decisão contra o Sport, disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, Edigar Junio marcou o gol que garantiu o título ao Esquadrão e encerrou um jejum de 15 anos do clube na competição.
No ano seguinte, o atacante conquistou mais um troféu com a camisa tricolor, desta vez o Campeonato Baiano de 2018.
Ao todo, Edigar Junio disputou 141 partidas pelo Bahia, com 44 gols marcados e cinco assistências durante sua passagem de quase três anos pelo clube.