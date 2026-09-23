Herói do título do Bahia no Nordestão amarga lanterna na 2ª divisão do Japão

Conhecido pela passagem marcante pelo Esporte Clube Bahia, o atacante Edigar Junio vive um momento de baixa no futebol japonês. Aos 35 anos, o jogador está em sua oitava temporada no país e atualmente defende o Imabari, que ocupa a última colocação da J2 League, a segunda divisão nacional.



A temporada atual tem sido especialmente complicada para o atacante. Na edição 2026/2027, Edigar Junio disputou sete partidas e marcou apenas um gol, justamente na estreia da J2 League, contra o Iwaki. Além disso, o atacante soma dois jogos na Emperor's Cup, sem contribuiur ofensivamente.



Antes de chegar ao Imabari, o jogador construiu uma trajetória de destaque no futebol japonês. Após deixar o Bahia, em 2019, defendeu o Yokohama Marinos, clube pertencente ao Grupo City, e posteriormente vestiu a camisa do V-Varen Nagasaki.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Edigar Junio não vive grande ano no Japão

A transferência para o Imabari aconteceu em 2026. Antes do início da atual edição da segunda divisão, o atacante participou da J1 100 Year Vision League, competição criada para preencher os primeiros meses do calendário durante a mudança do futebol japonês para o modelo europeu.



Pelo torneio, Edigar Junio disputou 17 partidas, marcou cinco gols e deu uma assistência. O Imabari, porém, terminou na vice-lanterna do Grupo C, com apenas 20 pontos em 18 jogos.



A campanha já dava sinais das dificuldades que a equipe encontraria na sequência da temporada. Com a adoção do calendário europeu pela Associação de Futebol do Japão (JFA), a J2 League teve seu início apenas em agosto e será disputada até maio de 2027.



Na segunda divisão, o cenário não mudou. O Imabari somou apenas quatro pontos nas sete primeiras rodadas e ocupa a lanterna da competição. Edigar Junio, por sua vez, balançou as redes apenas uma vez no campeonato.





Ex-Bahia foi campeão japonês pelo Yokohama Marinos

Apesar do momento atual, Edigar Junio construiu números relevantes durante sua passagem pelo futebol japonês. O atacante foi campeão da J League pelo Yokohama Marinos em 2019, justamente em sua primeira temporada no país após deixar o Bahia.



Somando os períodos defendendo Yokohama Marinos, V-Varen Nagasaki e Imabari, o jogador acumula 192 partidas disputadas, 65 gols marcados e 12 assistências no futebol japonês.

Edigar Junio deixou marca importante no Bahia

Antes de construir sua carreira no Japão, Edigar Junio teve uma passagem de destaque pelo Bahia. Contratado em 2016, o atacante integrou o elenco que conquistou o acesso à Série A naquele mesmo ano.



Em 2017, o jogador também foi decisivo na conquista da Copa do Nordeste. Na decisão contra o Sport, disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, Edigar Junio marcou o gol que garantiu o título ao Esquadrão e encerrou um jejum de 15 anos do clube na competição.



No ano seguinte, o atacante conquistou mais um troféu com a camisa tricolor, desta vez o Campeonato Baiano de 2018.



Ao todo, Edigar Junio disputou 141 partidas pelo Bahia, com 44 gols marcados e cinco assistências durante sua passagem de quase três anos pelo clube.