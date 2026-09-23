Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

BRASILEIRÃO 2026

Bahia vê jogador avançar na recuperação durante a Data Fifa

Meio-campista iniciou o processo de transição física no CT Evaristo de Macedo nesta quarta-feira, 23

Téo Mazzoni
Por
Jogador inicia transição física no CT
Jogador inicia transição física no CT - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em recuperação de um estiramento muscular na coxa esquerda, o meio-campista Michel Araújo iniciou o processo de transição física nesta quarta-feira, 23, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila (BA). O uruguaio realizou um trabalho físico no campo durante a sessão de treino do Esporte Clube Bahia.

Michel Araújo está fora de combate desde a partida contra o Remo, no dia 14 de setembro, quando foi vetado pelo Departamento Médico tricolor após se lesionar durante a semana preparatória para o confronto. Por isso, o meio-campista também ficou de fora da derrota para o Athletico, no último domingo, 20.

Com a pausa para a Data Fifa, o Bahia volta a campo apenas no dia 8 de outubro, quando enfrenta o Palmeiras, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque, em São Paulo (SP). Desta forma, a comissão técnica azul, vermelha e branca terá um longo período para recuperar o atleta e tê-lo à disposição para a partida.

O Bahia, no entanto, terá uma sequência de dias de descanso durante o período sem jogos. A partir desta quinta-feira, 24, o elenco do Esquadrão entrará de folga e retorna apenas na próxima segunda-feira, 28.

Leia Também:

SEGUNDONA

Treinadores ex-Bahia travam disputa por acesso e título na Série B
Treinadores ex-Bahia travam disputa por acesso e título na Série B imagem

BRASILEIRÃO 2026

Neymar tem previsão de retorno pelo Santos contra o Bahia na Série A
Neymar tem previsão de retorno pelo Santos contra o Bahia na Série A imagem

E.C.BAHIA

Destaque do Bahia vai às lágrimas ao descobrir convocação para Seleção
Destaque do Bahia vai às lágrimas ao descobrir convocação para Seleção imagem

Como foi o treino?

O primeiro treino do dia foi técnico, no campo 2. Divididos em duas equipes, com metade dos jogadores em atividade por vez, os atletas trabalharam a posse de bola e a construção de jogadas.

Em seguida, o técnico Rogério Ceni e seus auxiliares, Charles Hembert e Nelson Simões, comandaram um trabalho tático.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O Bahia entra na Data Fifa em que posição?

Atualmente, o Bahia ocupa a 5ª posição do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos conquistados, em 28 jogos disputados. O Esquadrão está a dois pontos do Fluminense, primeiro time dentro do G-4 da Série A, que garante vaga direta na Libertadores de 2027.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia Michel Araújo

Relacionadas

Mais lidas