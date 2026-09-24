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REFORÇO

Time de ex-Bahia contrata campeão da Libertadores pelo Flamengo

O clube lidera a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e segue na disputa pelo acesso

Marina Branco
Por
Flamengo vencendo a Libertadores de 2019
Flamengo vencendo a Libertadores de 2019 - Foto: CONMEBOL

Depois de sair do Bahia, Guto Ferreira seguiu novos caminhos - e eles o levaram ao Vila Nova, time que comanda desde março de 2026. Agora, o clube de Guto receberá um reforço para a sequência da Série B do Brasileirão, chamando a atenção dos fãs de futebol.

Na briga pelo acesso à Série A, o Vila Nova acertou a contratação do atacante Lincoln, revelado pelo Flamengo e campeão da Libertadores pelo clube carioca em 2019. O jogador de 25 anos assinou contrato com o Tigre até o dia 15 de dezembro e chega para reforçar o elenco nas últimas nove rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Lincoln estava no Spartak Subotica, da Sérvia, mas aguardava a rescisão unilateral com o clube por causa de atrasos salariais. Nos últimos dias, o atacante já vinha utilizando a estrutura do Vila Nova enquanto esperava o aval da Fifa e da CBF para oficializar o acordo.

Com a liberação, o jogador fica à disposição do técnico Guto Ferreira já para a partida desta sexta-feira, 25, contra o Londrina, no OBA, pela 30ª rodada da Série B.

Guto Ferreira pelo Bahia
Guto Ferreira pelo Bahia - Foto: Reprodução I Instagram

Reforço para setor desfalcado

A chegada de Lincoln acontece justamente em um momento de necessidade no ataque colorado. Dois centroavantes do elenco estão no departamento médico, Dellatorre e Rafa Silva.

Com as ausências, André Luis, que vinha atuando mais pelos lados do campo, passou a jogar centralizado. Apesar de estar bem fisicamente, a tendência é que Lincoln comece a partida contra o Londrina no banco de reservas.

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Campeão pelo Flamengo

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Lincoln fez parte de uma das gerações mais vitoriosas da história recente do clube. O atacante integrou o elenco campeão da Libertadores de 2019, do Brasileirão de 2019 e 2020, e da Recopa Sul-Americana de 2020.

Apesar dos títulos, também ficou marcado por uma chance perdida na prorrogação da final do Mundial de Clubes de 2019, contra o Liverpool.

Depois de deixar o Flamengo em 2020, Lincoln passou duas temporadas no futebol japonês. Em seguida, retornou ao Brasil para defender o Cruzeiro, clube pelo qual foi campeão da Série B de 2022. No ano passado, atuou pelo Athletic antes de seguir para o Spartak Subotica.

Lincoln pelo Flamengo
Lincoln pelo Flamengo - Foto: Divulgação I Flamengo

Vila lidera a Série B

No Vila Nova, Lincoln terá a chance de disputar o segundo acesso à Série A na carreira. Atualmente, o Tigre lidera a Série B com 51 pontos e entra nas últimas nove rodadas em posição favorável na briga pelo retorno à elite.

O próximo compromisso será contra o Londrina, nesta sexta-feira, 25, no OBA, em duelo importante para manter a vantagem na liderança da competição.

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Ex-Bahia guto ferreira lincoln série b vila nova

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