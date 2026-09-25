Lendas do futebol estream como treinadores de seleções de elite

Três treinadores com passagens vitoriosas por alguns dos maiores clubes do futebol mundial fizeram seus primeiros jogos no comando de seleções de expressão no cenário internacional. Tratam-se do espanhol Xavi Hernandez, do alemão Jurgen Klopp e do francês Zinedine Zidane.

Os dois primeiros assumiram, respectivamente, as seleções da Holanda e da Alemanha, e já começaram suas trajetórias enfrentando um ao outro. A partida, que foi disputada na última quinta-feira, 24, terminou empatada por 1 a 1.

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Xavi acertou com a Holanda dois anos depois de deixar o Barcelona, onde foi ídolo como jogador e conquistou dois títulos como técnico – o Campeonato Espanhol da temporada 2022/23 e a Supercopa da Espanha de 2023. Ao todo, foram três temporadas à frente do clube catalão, com 143 jogos, 91 vitórias, 23 empates e 29 derrotas.

Jurgen Klopp, por sua vez, se destacou com ótimos trabalhos no futebol alemão, sobretudo no Borussia Dortmund, antes de chegar ao Liverpool em 2015, onde se consolidou como um dos melhores treinadores do mundo. No time inglês, foram 489 jogos, 303 vitórias, 101 empates e 85 derrotas, além de um título da Premier League e uma Champions League.

Assim como Xavi, o alemão estava sem nenhum trabalho como treinador desde meados de 2024, quando deixou o Liverpool. No hiato até assumir a seleção da Alemanha, Klopp trabalhou como chefe global de futebol da Red Bull e chegou atuar no dia a dia do RB Bragantino, clube da Série A do Campeonato Brasileiro.

Zidane estreia com vitória

Zinedine Zidane estreou como treinador da França nesta sexta-feira, 25, com uma vitória por 1 a 0 sobre a Turquia. Kylian Mbappé marcou o único gol do jogo.

Zidane e Mbappé no jogo da França contra a Turquia - Foto: FRANCK FIFE | AFP

Zidane é considerado o maior ídolo da história da seleção francesa como jogador, tendo sido o protagonista do primeiro título do país na Copa do Mundo, em 1998, além de conquistar a Eurocopa em 2000.

Ele chega agora para tentar fazer história como treinador da França depois de duas passagens no Real Madrid, onde ele marcou época como jogador e se destacou como o comandante do time que venceu a Champions League três vezes consecutivas entre 2016 e 2018.