Jair Ventura diz que pilares do Vitória não tiveram reposições "à altura"

O Esporte Clube Vitória entrou na parada da Data Fifa pressionado, especialmente o técnico Jair Ventura. A derrota por 3 a 1 diante do Cruzeiro, em pleno Barradão, fez o Leão ficar quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

Apesar dos maus resultados nos últimos dois meses, Jair Ventura fez um contraponto ao relembrar sobre os desfalques no elenco. Em entrevista ao ge, o treinador afirmou que o Rubro-Negro está sofrendo com a "perda de pilares".

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"É a mesma equipe? Dizem que estamos oscilando, mas a gente tem os mesmos pilares? Ou a gente está sofrendo com perdas como foi do Nathan [Mendes]? Como foi agora do Fabiano, Baralhas, Caíque, Martínez", questionou Jair.

Contra o time mineiro, o Vitória não teve os seguintes atletas disponíveis: Baralhas, Camutanga, Dudu, Edu, Fabiano, Nathan Mendes, Ramon e Walace.

Além deles, Martínez tinha acabado de se sair do DM, enquanto Caíque e Mateus Silva deixaram a partida no intervalo. O volante sofreu uma concussão e o lateral sofreu lesão muscular.

Pilares não tiveram reposições "à altura"

De acordo com o técnico, as baixas no elenco rubro-negro não tiveram reposições "à altura". Para ele, "o grupo deixou de ter as mesmas forças".

"Quando você perde esses pilares e não consegue repor à altura, vai ficando com menos oportunidades de mudança, de manter aquele grupo homogêneo. Nós tínhamos um grupo, eu sempre fui muito defensor do meu grupo, mas quando você perde o seu grupo, você deixa de ter as mesmas forças", explicou Jair.

Ventura até reconheceu que a paralisação do Brasileirão será importante para a recuperação de algumas peças, mas relembrou que alguns atletas não retornam mais em 2026: Dudu, Fabiano e Nathan Mendes, além dos pouco prováveis Camutanga e Edu.

Jair Ventura - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"Se eu tivesse todas essas peças e eu tivesse caído em rendimento, que também pode acontecer, aí esse argumento não serviria, mas são coisas que você tem que constatar. A gente, hoje, não tem os mesmos pilares que tínhamos durante o primeiro semestre", lamentou.