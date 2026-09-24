Sob pressão, Jair Ventura completa um ano como técnico do Vitória

Jair Ventura completa um ano como técnico do Esporte Clube Vitória nesta quinta-feira, 24. Anunciado no dia 24 de setembro de 2025, há exatos 365 dias, o profissional de 47 anos está em seu segundo trabalho mais longevo na carreira.

Entre seus principais feitos como treinador do Rubro-Negro, Jair ostenta a permanência na Série A de 2025, o título da Copa do Nordeste de 2026 e a melhor campanha do clube baiano na Copa do Brasil dos últimos 14 anos.

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Filho do lendário ex-atacante Jairzinho, tricampeão mundial com a Seleção Brasileira, Jair Ventura ganhou projeção nacional pelo seu trabalho no Botafogo entre 2016 e 2017. Após rodar por outras equipes, voltou a se destacar no cenário nacional sob o comando do Vitória.

Antes de desembarcar em Salvador, estava no Avaí disputando a Série B do Brasileirão. Também acumula passagens por Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense, Juventude, Goiás e Atlético-GO.

Momento de pressão no cargo

Depois de viver uma verdadeira lua de mel com a torcida no primeiro semestre deste ano, o treinador hoje passa por seu momento de maior pressão no cargo. O Vitória acumula nove derrotas nos 15 jogos realizados após a pausa para a Copa do Mundo, culminando na eliminação na Copa do Brasil e queda de produção no Campeonato Brasileiro.

Devido aos resultados dos últimos dois meses, Jair virou alvo de parte da torcida, que passou a pedir sua demissão. Ele chegou a ser procurado pelo Internacional nesta semana, mas recusou a proposta do Colorado e optou por seguir no Leão, onde tem contrato até 31 de dezembro.

Jair Ventura no gramado do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jair Ventura no Vitória

Jair Ventura chegou no Vitória com a missão de livrar o clube do rebaixamento no Brasileirão de 2025. Ele assumiu a equipe dentro do Z-4 e conseguiu campanha de recuperação que evitou a queda. O Leão fez mais da metade dos seus 45 pontos totais nas 14 rodadas em que Jair esteve no comando.

Mantido no cargo para a temporada 2026, Ventura passou por outro momento de turbulência após a derrota na final do Campeonato Baiano em março. No entanto, emendou bons resultados no Brasileiro e ganhou prestígio. Posteriormente, encerrou o jejum de 16 anos do Vitória sem conquistar a Copa do Nordeste.

Além do título regional, Ventura conduziu o Rubro-Negro às quartas de final da Copa do Brasil, fase que o clube não alcançava há 14 anos. No caminho, eliminou duas equipes que estão no G-4 da Série A: Flamengo e Athletico.

A passagem de Jair Ventura também é marcada pelo grande desempenho do Vitória como mandante. O aproveitamento do treinador no Barradão é de 71,42% em 35 partidas disputadas, com 24 vitórias, três empates e oito derrotas.

Jair Ventura com a taça da Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Números de Jair Ventura no Vitória

No total, Jair comandou o Vitória em 64 partidas. Foram 29 vitórias, 10 empates e 25 derrotas, com aproveitamento de 50,52%.

Este é o segundo trabalho mais duradouro na carreira do treinador, atrás apenas dos 94 jogos à frente do Botafogo.