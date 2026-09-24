E.C.VITÓRIA
Sob pressão, Jair Ventura completa um ano como técnico do Vitória
Profissional de 47 anos foi anunciado pelo Leão há exatos 365 dias
Jair Ventura completa um ano como técnico do Esporte Clube Vitória nesta quinta-feira, 24. Anunciado no dia 24 de setembro de 2025, há exatos 365 dias, o profissional de 47 anos está em seu segundo trabalho mais longevo na carreira.
Entre seus principais feitos como treinador do Rubro-Negro, Jair ostenta a permanência na Série A de 2025, o título da Copa do Nordeste de 2026 e a melhor campanha do clube baiano na Copa do Brasil dos últimos 14 anos.
Filho do lendário ex-atacante Jairzinho, tricampeão mundial com a Seleção Brasileira, Jair Ventura ganhou projeção nacional pelo seu trabalho no Botafogo entre 2016 e 2017. Após rodar por outras equipes, voltou a se destacar no cenário nacional sob o comando do Vitória.
Antes de desembarcar em Salvador, estava no Avaí disputando a Série B do Brasileirão. Também acumula passagens por Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense, Juventude, Goiás e Atlético-GO.
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Momento de pressão no cargo
Depois de viver uma verdadeira lua de mel com a torcida no primeiro semestre deste ano, o treinador hoje passa por seu momento de maior pressão no cargo. O Vitória acumula nove derrotas nos 15 jogos realizados após a pausa para a Copa do Mundo, culminando na eliminação na Copa do Brasil e queda de produção no Campeonato Brasileiro.
Devido aos resultados dos últimos dois meses, Jair virou alvo de parte da torcida, que passou a pedir sua demissão. Ele chegou a ser procurado pelo Internacional nesta semana, mas recusou a proposta do Colorado e optou por seguir no Leão, onde tem contrato até 31 de dezembro.
Jair Ventura no Vitória
Jair Ventura chegou no Vitória com a missão de livrar o clube do rebaixamento no Brasileirão de 2025. Ele assumiu a equipe dentro do Z-4 e conseguiu campanha de recuperação que evitou a queda. O Leão fez mais da metade dos seus 45 pontos totais nas 14 rodadas em que Jair esteve no comando.
Mantido no cargo para a temporada 2026, Ventura passou por outro momento de turbulência após a derrota na final do Campeonato Baiano em março. No entanto, emendou bons resultados no Brasileiro e ganhou prestígio. Posteriormente, encerrou o jejum de 16 anos do Vitória sem conquistar a Copa do Nordeste.
Além do título regional, Ventura conduziu o Rubro-Negro às quartas de final da Copa do Brasil, fase que o clube não alcançava há 14 anos. No caminho, eliminou duas equipes que estão no G-4 da Série A: Flamengo e Athletico.
A passagem de Jair Ventura também é marcada pelo grande desempenho do Vitória como mandante. O aproveitamento do treinador no Barradão é de 71,42% em 35 partidas disputadas, com 24 vitórias, três empates e oito derrotas.
Números de Jair Ventura no Vitória
No total, Jair comandou o Vitória em 64 partidas. Foram 29 vitórias, 10 empates e 25 derrotas, com aproveitamento de 50,52%.
Este é o segundo trabalho mais duradouro na carreira do treinador, atrás apenas dos 94 jogos à frente do Botafogo.