Jair Ventura diz que fica no Vitória e fala sobre pressão da torcida

Mesmo com a má fase no comando do Esporte Clube Vitória, Jair Ventura recebeu uma sondagem do Internacional nos últimos dias, informação confirmada pelo seu empresário, Admilson Cunha. No entanto, o treinador afirmou publicamente que pretende cumprir o seu contrato com o Leão, válido até o fim de 2026.

Em entrevista ao ge, Jair Ventura afirmou que “seria muita ingratidão sair se tivesse uma oportunidade” depois de ter sido “bancado” pelo presidente Fábio Mota em mais de uma oportunidade.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Não seria justo com ele, pelo tanto que ele vem segurando a gente desde o Campeonato Baiano, nas nossas oscilações. Lógico que sempre acreditei na manutenção do trabalho”, disse ele.

“Tem muita gente que acredita em mim e na minha comissão. Seria muita covardia da minha parte largar o barco agora depois de tudo que Fábio fez para manter a gente aqui”, acrescentou Jair Ventura.

O treinador também relembrou sua saída do Avaí para o Vitória, em setembro do ano passado, afirmando que não acreditava no projeto do clube catarinense: “No Avaí a gente saiu, mas estava há seis meses sem receber. Já não era treinador, eu estava tendo que fazer outras coisas, o desempenho já não estava sendo o mesmo porque eu tinha que gerir funcionários com três, quatro meses de salário atrasado”.

Altos e baixos no Vitória

Desde quando chegou ao Vitória, Jair Ventura conseguiu salvar o clube do rebaixamento no Brasileirão de 2025 e conquistar a Copa do Nordeste neste ano. Além disso, ele conduziu o time às quartas de final da Copa do Brasil depois de uma caminhada com classificações sobre Flamengo e Athletico-PR.

No entanto, o treinador amargou uma eliminação para o Vasco na competição após perder o jogo de ida mesmo com um jogador a mais, além de ser derrotado no Barradão na partida de volta.

Esses dois jogos ajudaram a agravar uma má fase que começou na derrota por 2 a 0 para o Bahia, também no Barradão. O estádio era considerado o porto seguro de Jair Ventura durante sua trajetória no Leão, já que o desempenho fora de casa tem sido um ponto fraco do Vitória desde o ano passado.

No entanto, desde o BaVi, o Vitória também não tem conseguido jogar bem no Barradão, o que gerou insatisfação na torcida e dúvidas sobre a permanência do treinador. No recorte, são três derrotas e apenas uma vitória dentro de casa, além de duas derrotas e um empate como visitante.

Jair Ventura fala sobre expectativa para a sequência do ano

Pressionado, Jair Ventura falou sobre a possibilidade de demissão caso o time não consiga um resultado positivo contra a Chapecoense, próximo compromisso do Vitória. Em meio a isso, o treinador comentou como lida com a pressão dos torcedores.

Se as coisas não acontecerem contra a Chapecoense, de repente uma mudança faz parte do jogo. Se a gente sair não vai ser uma decisão nossa. Nunca larguei trabalho no meio por causa de pressão, cobrança, vaia. Jair Ventura - Treinador do Vitória

No Campeonato Brasileiro, o Vitória está na 13ª posição, com 33 pontos, quatro a mais que o Grêmio, primeiro time da zona de rebaixamento.

A equipe baiana tem o quinto melhor desempenho como mandante da competição. Fora de casa, o Rubro-Negro ainda não venceu e tem a segunda pior campanha, só superior à do Grêmio.