Atacante espanhol é condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual

Juízes do Supremo Tribunal da Espanha rejeitaram um recurso para absolvição do atacante Santi Mina e o condenaram a quatro anos de prisão pelo crime de abuso sexual contra uma mulher. O caso pelo qual o jogador foi julgado aconteceu em julho de 2017.



De acordo com a sentença, divulgada pela Europa Press, “o acusado aproveitou-se da proximidade, do fator surpresa e da situação em que a vítima se encontrava para praticar dois atos sexuais não consensuais, interrompendo-os quando percebeu que a continuação exigiria o uso da força para vencer a resistência”.



Segundo o Tribunal que julgou o caso, não houve consentimento da vítima no momento do ato sexual, o que levou à condenação do jogador.

Relembre o caso

O crime aconteceu durante as férias de Santi Mina, em 2017, quando o jogador espanhol defendia o Valencia. O atleta teve relações sexuais sem consentimento com uma mulher, dentro de uma caminhonete que estava estacionada perto de uma boate, em Almeria.



David Goldar, também jogador de futebol, foi acusado junto a Santiago na época, mas foi posteriormente absolvido.

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Carreira na elite do futebol espanhol

Santi Mina, atualmente com 30 anos, começou no futebol nas categorias de base do Celta de Vigo, clube em que se lançou profissionalmente. Depois, na temporada 2015/16, ele se transferiu ao Valencia, onde se destacou.



Depois, ele retornou para o Celta de Vigo até ser emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. Após o início do julgamento do caso, o time espanhol encerrou o contrato com o jogador e Santi Mina ficou sem clube.

No futebol espanhol, Santi Mina atuou ao lado de brasileiros como Andreas Pereira e Diego Alves, no Valencia, e Thiago Galhardo, em sua segunda passagem no Celta de Vigo.