Rival do Vitória na luta contra o Z-4 traz técnico em má fase na Série B

Rival do Esporte Clube Vitória na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Internacional anunciou a contratação de Eduardo Baptista para a sequência da temporada. O clube gaúcho acertou com o treinador de 56 anos após negociações frustradas com mais de um nome, incluindo Jair Ventura, comandante do Leão da Barra.

Eduardo Baptista estava no Criciúma, que atualmente é o sexto colocado da Série B com 47 pontos, quatro a menos que o Vila Nova, líder da competição neste momento. No entanto, a curta distância para o topo da tabela da segunda divisão esconde um desempenho ruim no segundo turno do torneio.

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No segundo turno da Série B, o Criciúma conquistou somente oito pontos em 10 jogos, sendo duas vitórias, contra Cuiabá e Goiás, dois empates e seis derrotas. A campanha no recorte é melhor somente que a da Ponte Preta, que vive uma das maiores crises de sua história.

Eduardo Baptista comandou o Criciúma em 42 jogos ao longo de 2027, somando 19 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. O técnico estava à beira de campo na última terça-feira, 22, quando o Tigre foi derrotado por 2 a 0 para o Operário-PR.

Luta contra o rebaixamento

Eduardo Baptista chega à Porto Alegre com a missão de livrar o Colorado de um novo rebaixamento em sua história. O Internacional ocupa a 18ª posição da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com somente 10 rodadas para o fim da competição.

O Inter tem somente três vitórias nos últimos 16 jogos disputados. Além disso, tem apenas 28 pontos somados, três atrás do Vasco, que está na 16ª colocação, e com um jogo atrasado. Desta forma, o Colorado precisaria de pelo menos duas rodadas para sair da zona de rebaixamento.

Além disso, o Internacional ainda conta com uma amarga eliminação para o seu maior rival, o Grêmio, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Confira os próximos jogos do Internacional no Brasileirão: