Time que deve ao Vitória anuncia patrocínio de R$ 140 milhões com Bet

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Envolto em dívidas de transferências, incluindo débitos com o Esporte Clube Vitória, o Grêmio anunciou nesta quarta-feira, 23, um acordo de três anos com a Pitaco, casa de apostas online que será a patrocinadora master do clube no período.

O Grêmio chegou a receber propostas de outros ramos. Ao menos duas fabricantes de veículos se interessaram pelo espaço e apresentaram propostas, de forma que o acerto com uma montadora chegou a ser dado como certo nos bastidores do clube.

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Contudo, o CEO Alex Leitão, que conduziu as negociações com o presidente Odorico Roman, fechou com a casa de apostas.

A Cimed, da indústria farmacêutica, deve ser anunciada em outro local da camisa. A empresa também foi uma das possibilidades para o patrocínio máster.

Entenda o contrato do Grêmio com a casa de apostas

O contrato com a casa de apostas prevê exclusividade ao Grêmio. Se a empresa quiser patrocinar o Internacional, por exemplo, terá de pagar uma multa.

No total, o contrato gira em torno de R$ 140 milhões, segundo informação do GE.

O Grêmio estava sem patrocinador máster desde dezembro do ano passado, um mês depois de romper o contrato com a empresa de apostas Alfa Bet após três parcelas do patrocínio não serem pagas, em um total devido de R$ 12 milhões. O valor do contrato era de R$ 50 milhões.

Bets no centro do debate político

A decisão do Grêmio de fechar o patrocínio com a casa de apostas veio dias depois do clube se posicionar contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estuda uma Medida Provisória (MP) para proibir os cassinos online no Brasil.

Ao longo desta temporada, dirigentes do Grêmio afirmaram ter receio em assinar com uma empresa do ramo de bets. A alegação era de que o mercado está incerto e retraído em função das novas legislações e da tributação crescente. O argumento, inclusive, serviu para justificar a demora ao fechar o patrocínio principal do clube, em aberto desde dezembro do ano passado.

Conforme o clube, a Pitaco foi fundada no Brasil em 2019 e faz parte do grupo Draftea, companhia de tecnologia especializada em entretenimento esportivo e apostas.

Dívida do Grêmio com o Vitória

De acordo com a auditoria da Baker Tilly Brasil, o endividamento total do Grêmio fechou em R$ 935,6 milhões ao término de 2025.

Desse total, quase R$ 15 milhões são referentes à compra de Wagner Leonardo no início de 2025, conforme divulgado pelo presidente do Vitória, Fábio Mota.