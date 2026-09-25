Clube gigante da Série A avança para vender SAF por R$ 3 bilhões

O Vasco da Gama avançou nesta sexta-feira, 25, no processo de venda de sua SAF, após a proposta da Almirante Participações S/A, empresa de Marcos Lamacchia, vencer o leilão realizado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A operação envolve mais de R$ 3 bilhões em investimentos, dívidas e outros compromissos, e o resultado foi homologado por volta das 14h50 (de Brasília).

O negócio ainda precisa passar pelo Conselho Deliberativo do Vasco e, posteriormente, pela Assembleia Geral Extraordinária. A expectativa do presidente Pedrinho é que a operação seja concluída até o fim de outubro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“É um momento histórico para a instituição. Fico muito emocionado, porque esse dia é só um dia, mas todos os dias de resistência e resiliência foram muito duros. Mas sabia que o que eu estava fazendo era certo”, disse Pedrinho.

SAF do Vasco envolve mais de R$ 3 bilhões

A proposta apresentada para a compra da SAF prevê R$ 500 milhões em aportes diretos para o futebol e outros R$ 150 milhões destinados ao centro de treinamento. O acordo também estabelece que o novo controlador assuma cerca de R$ 1,3 bilhão em dívidas do Vasco.

Além disso, está prevista a cobertura do déficit do futebol durante cinco anos. Atualmente, o rombo é estimado em aproximadamente R$ 300 milhões por temporada.

Pelo modelo apresentado, o novo controlador também assumiria responsabilidades financeiras previstas no processo de recuperação judicial, além de garantir pagamentos estabelecidos no plano e absorver determinados empréstimos já realizados pelo grupo.

Vasco foi obrigado a realizar leilão

Apesar de haver apenas um interessado na compra da SAF, o Vasco foi obrigado por lei a abrir as ações para leilão, já que está em recuperação judicial.

A Almirante Participações foi incluída no edital como “stalking horse bidder”. Com isso, a empresa teve o direito de apresentar a primeira oferta, estabelecendo um valor para a SAF, além da preferência para igualar uma eventual proposta de outra companhia.