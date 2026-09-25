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DIA DECISIVO

Gigante da Série A leva SAF a leilão com proposta de R$ 3 bilhões

Proposta prevê R$ 500 milhões exclusivos para o departamento de futebol

Téo Mazzoni
Por
Uma única proposta está na mesa para assumir o controle do futebol
Uma única proposta está na mesa para assumir o controle do futebol - Foto: Matheus Lima/Vasco

A Justiça do Rio de Janeiro realiza nesta sexta-feira, 25, um dos principais atos para definir o futuro do Vasco. A partir das 14h, a 4ª Vara Empresarial do Rio conduz a audiência do leilão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, etapa que pode confirmar o destino dos 90% das ações atualmente colocados à venda.

Até o momento, a única proposta apresentada formalmente para assumir o controle do futebol vascaíno é da Almirante Participações, empresa encabeçada pelo empresário Marcos Lamacchia, enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e herdeiro da Crefisa.

A companhia aparece no processo como primeira proponente do leilão, em um mecanismo conhecido como "stalking horse". Nesse formato, a proposta inicial funciona como referência para eventuais interessados que possam apresentar ofertas superiores durante o processo.

Proposta pode definir controle da SAF

Caso nenhuma outra proposta seja apresentada ou supere a oferta da Almirante Participações, o controle da SAF do Vasco terá seu destino encaminhado ao grupo de Lamacchia. O desfecho, porém, ainda dependerá das etapas de aprovação previstas para a operação.

O ativo colocado em disputa é uma UPI Equity, estrutura utilizada em processos de recuperação judicial para separar determinados ativos de uma empresa. Nesse modelo, o comprador assume os ativos definidos na operação sem incorporar, automaticamente, as dívidas acumuladas anteriormente.

A atual SAF do Vasco deverá constituir uma nova sociedade anônima para transferir as ações ao vencedor do leilão. A operação também contempla direitos relacionados à propriedade intelectual da marca Vasco e ao uso de São Januário.

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Proposta prevê R$ 500 milhões para o futebol

A proposta apresentada pela Almirante Participações prevê um aporte de R$ 500 milhões destinado exclusivamente ao departamento de futebol. O plano também inclui a quitação de passivos relacionados à recuperação judicial e garantias bancárias.

Considerando obrigações e compromissos correlatos, a operação é estimada em aproximadamente R$ 3 bilhões. O movimento ocorre após um aporte de R$ 40 milhões realizado anteriormente por meio da modalidade DIP, recurso utilizado para reforçar o fluxo de caixa do clube durante o processo de recuperação judicial.

Conselho Deliberativo e Assembleia ainda precisam aprovar

Se nenhuma oferta superar a apresentada pela Almirante Participações, Marcos Lamacchia será declarado vencedor do leilão. A conclusão definitiva da operação, contudo, ficará condicionada às aprovações do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral do Vasco.

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SAF série a vasco

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