SAF de R$ 400 milhões se aproxima do acesso no Campeonato Brasileiro

A Série C do Campeonato Brasileiro está chegando em sua reta final, e um clube que adota um modelo de Sociedade Anônima de Futebol (SAF) que pode alcançar um investimento de até R$ 400 milhões é um dos favoritos para conquistar o acesso para a segunda divisão.



Trata-se da Ferroviária-SP, time que terminou a primeira fase do torneio na terceira colocação, com oito vitórias, seis empates e cinco derrotas.



O time está invicto na segunda fase da Série C, com dois triunfos e um empate, e lidera o grupo B – que também tem Brusque, Ferroviária e Inter de Limeira.

As duas melhores equipes de cada grupo conquistam o acesso para a Série B, mas apenas os líderes dos seus respectivos grupos avançam para disputar a final da terceira divisão.

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Confira a classificação de cada grupo na terceira rodada

Grupo B

Santa Cruz — 9 pontos Maringá — 6 pontos Floresta — 3 pontos Botafogo-PB — 0 pontos

Grupo C

Ferroviária — 7 pontos Brusque — 4 pontos Inter de Limeira — 3 pontos Paysandu — 1 ponto

Entenda como funciona a SAF da Ferroviária

A Ferroviária aprovou em 2023 uma proposta que pode chegar a R$ 413,3 milhões dependendo do sucesso esportivo da equipe ao longo dos anos. O aporte inicial mínimo assinado foi de R$ 113,3 milhões, mas o total investido pode variar com os seguintes cenários: