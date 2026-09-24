FUTEBOL
SAF de R$ 400 milhões se aproxima do acesso no Campeonato Brasileiro
Time terminou a primeira fase do torneio na terceira colocação
A Série C do Campeonato Brasileiro está chegando em sua reta final, e um clube que adota um modelo de Sociedade Anônima de Futebol (SAF) que pode alcançar um investimento de até R$ 400 milhões é um dos favoritos para conquistar o acesso para a segunda divisão.
Trata-se da Ferroviária-SP, time que terminou a primeira fase do torneio na terceira colocação, com oito vitórias, seis empates e cinco derrotas.
O time está invicto na segunda fase da Série C, com dois triunfos e um empate, e lidera o grupo B – que também tem Brusque, Ferroviária e Inter de Limeira.
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As duas melhores equipes de cada grupo conquistam o acesso para a Série B, mas apenas os líderes dos seus respectivos grupos avançam para disputar a final da terceira divisão.
Confira a classificação de cada grupo na terceira rodada
Grupo B
- Santa Cruz — 9 pontos
- Maringá — 6 pontos
- Floresta — 3 pontos
- Botafogo-PB — 0 pontos
Grupo C
- Ferroviária — 7 pontos
- Brusque — 4 pontos
- Inter de Limeira — 3 pontos
- Paysandu — 1 ponto
Entenda como funciona a SAF da Ferroviária
A Ferroviária aprovou em 2023 uma proposta que pode chegar a R$ 413,3 milhões dependendo do sucesso esportivo da equipe ao longo dos anos. O aporte inicial mínimo assinado foi de R$ 113,3 milhões, mas o total investido pode variar com os seguintes cenários:
- Cenário 1 (10 anos na Série D): R$ 113,3 milhões
- Cenário 2 (1 ano na D e 9 anos na Série C): R$ 158,3 milhões
- Cenário 3 (1 ano na D, 1 ano na C e 8 anos na Série B): R$ 238,3 milhões
- Cenário 4 (1 ano na D, 1 ano na C, 1 ano na B e 7 anos na Série A): R$ 413,3 milhões