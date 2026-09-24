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Grêmio recebe cobrança no CNRD por dívida com defensor

Clube gaúcho teria pagado somente uma de dez parcelas referentes à compra do jogador

Gustavo Nascimento
Por
Time do Grêmio reunido em jogo contra o Botafogo, no primeiro turno do Brasileirão
Time do Grêmio reunido em jogo contra o Botafogo, no primeiro turno do Brasileirão - Foto: LUCAS UEBEL | GREMIO FBPA

Já endividado com o Esporte Clube Vitória por conta da negociação referente ao zagueiro Wagner Leonardo, o Grêmio recebeu uma nova cobrança na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Desta vez, a intimação contra o clube gaúcho partiu do Cruzeiro, que vendeu o lateral-esquerdo Marlon ao Imortal no início da atual temporada.

Em dezembro do ano passado, o Grêmio se comprometeu a pagar 3,5 milhões de dólares (R$ 18 milhões) à Raposa em dez parcelas mensais de pouco mais de 300 mil dólares. No entanto, o Tricolor Gaúcho quitou, até o momento, apenas a primeira parcela, segundo informação divulgada pelo ge.

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Marlon atuou pelo Cruzeiro entre 2023 e 2025, mas perdeu espaço no clube mineiro e foi emprestado ao Grêmio na última temporada. O lateral foi comprado em definitivo pelo time gaúcho após cumprir a meta de partidas no empréstimo.

Ele tem contrato com o Grêmio até 2028.

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