SAF de clube nordestino promete R$ 3 milhões ao elenco por acesso no Brasileirão

Com 13 participações seguidas, o Botafogo-PB corre o risco de amargar mais um ano na Série C do Campeonato Brasileiro, após o início ruim no quadrangular de acesso a segunda divisão do Brasileirão.

Mas, para evitar mais uma temporada na “terceirona”, o proprietário da SAF do clube, Fillipe Félix, confirmou que os profissionais do clube receberão uma premiação de R$ 3 milhões caso o Belo conquiste o acesso à Série B de 2027.

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Lider na fase inicial da Série C, o Botafogo-PB foi ao quadrangular final como um dos favoritos ao acesso para a segunda divisão. A equipe, porém, perdeu os três primeiros jogos do turno de maneira surpreendente e sem sequer marcar um gol.

De acordo com o gestor, porém, o valor não surgiu como uma tentativa de reação após as três derrotas seguidas na fase decisiva da Série C, uma vez que o “bicho” já havia sido estabelecido previamente com o grupo antes mesmo do início do quadrangular e foi mantido mesmo depois da largada negativa da equipe.

A quantia determinada, a propósito, é a mesma estipulada em caso de acesso do Santa Cruz, adversário do Botafogo-PB no Grupo A do quadrangular de acesso à Série B, mas que vive uma situação completamente diferente do Belo, liderando a chave, com nove pontos conquistados em três jogos, enquanto o clube paraibano ainda não pontuou.

Belo vive “roteiro repetido” e precisa de reação para sonhar com acesso

Na Série C desde 2014, o Botafogo chegou ao quadrangular de acesso à Segunda Divisão após liderar a primeira fase da Série C, com 33 pontos.

Na fase decisiva, no entanto, o Belo ainda não conseguiu imprimir o mesmo desempenho inicial na competição, somando derrotas para Santa Cruz, Floresta e Maringá nas três primeiras rodadas do quadrangular.

Além dos resultados negativos, o ataque também preocupa. O Belo é o único entre os oito participantes da fase decisiva que ainda não marcou nenhum gol no quadrangular. Na primeira fase, o cenário havia sido bem diferente: foram 28 gols em 19 partidas, o terceiro melhor desempenho ofensivo daquela etapa.

Mesmo com três derrotas, o acesso ainda é matematicamente possível. Para continuar alimentando o sonho de chegar à Série B, o Botafogo-PB precisa conquistar pelo menos sete dos nove pontos restantes e ainda depender de uma combinação de resultados. Neste sábado, 26, o Belo recebe justamente o Maringá, às 17h, no Almeidão, em João Pessoa (PB).