Enem 2026: regra pode fazer aluno do Pé-de-Meia perder R$ 200

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Estudantes que participam do Pé-de-Meia terão uma exigência específica para receber um dos benefícios previstos pelo programa em 2026. O pagamento extra de R$ 200 está condicionado à participação nas duas provas do Enem, marcadas para novembro.

O incentivo é destinado aos alunos do 3º ano do ensino médio que estejam com vínculo ativo no programa. Quem não comparecer a qualquer um dos dias de prova perde o direito ao pagamento, independentemente do histórico de frequência ou desempenho escolar.

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Quem pode receber os R$ 200 do Pé-de-Meia?

O chamado Incentivo-Enem é destinado exclusivamente aos estudantes que concluem o ensino médio em 2026 e estão matriculados na rede pública de ensino e cadastrados no Pé-de-Meia.

Alunos do 1º e do 2º ano não recebem essa parcela adicional nesta edição. O benefício é pago em uma única parcela de R$ 200 e será depositado na mesma conta bancária utilizada pelo estudante para receber os demais valores do programa.

O que acontece se faltar a uma das provas?

A regra exige presença integral nos dois dias do Enem. Em 2026, as provas estão previstas para 8 e 15 de novembro.

Assim, a ausência em qualquer uma das datas impede o recebimento do Incentivo-Enem. A exigência vale mesmo para estudantes que tenham cumprido os demais requisitos do programa anteriormente.

A frequência será verificada posteriormente pelo Ministério da Educação (MEC), que fará o cruzamento dos dados de participação no exame com a comprovação de conclusão do ano letivo.

Quando o bônus de R$ 200 será pago?

O pagamento está previsto para ocorrer entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027, após a conferência das informações pelo MEC.

O valor será disponibilizado na conta utilizada pelo estudante para os pagamentos do Pé-de-Meia, sem necessidade de abrir um novo cadastro.

A consulta poderá ser feita pelo Caixa Tem, utilizando o login do Gov.br.

Quais são os outros valores do Pé-de-Meia?

O Incentivo-Enem faz parte de um conjunto de pagamentos previstos pelo programa federal.

Além dos R$ 200 relacionados ao Enem, o Pé-de-Meia prevê:

R$ 200 anuais pelo incentivo à matrícula;

pelo incentivo à matrícula; até R$ 1.800 por ano pela frequência escolar;

pela frequência escolar; R$ 1.000 do Incentivo-Conclusão, após a aprovação final.

O estudante que não cumprir a exigência de participação nas duas provas perde especificamente o bônus de R$ 200 do Enem, enquanto os demais pagamentos seguem as respectivas regras do programa.

Estudantes do Pé-de-Meia têm isenção no Enem?

Os estudantes do programa contam com isenção da taxa de inscrição do Enem. Para os demais participantes, o valor da inscrição é de R$ 85.

Calendário do Incentivo-Enem