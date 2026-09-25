EDUCAÇÃO
Enem 2026: regra pode fazer aluno do Pé-de-Meia perder R$ 200
Benefício extra é destinado a alunos do 3º ano que participarem do Enem
Estudantes que participam do Pé-de-Meia terão uma exigência específica para receber um dos benefícios previstos pelo programa em 2026. O pagamento extra de R$ 200 está condicionado à participação nas duas provas do Enem, marcadas para novembro.
O incentivo é destinado aos alunos do 3º ano do ensino médio que estejam com vínculo ativo no programa. Quem não comparecer a qualquer um dos dias de prova perde o direito ao pagamento, independentemente do histórico de frequência ou desempenho escolar.
Quem pode receber os R$ 200 do Pé-de-Meia?
O chamado Incentivo-Enem é destinado exclusivamente aos estudantes que concluem o ensino médio em 2026 e estão matriculados na rede pública de ensino e cadastrados no Pé-de-Meia.
Alunos do 1º e do 2º ano não recebem essa parcela adicional nesta edição. O benefício é pago em uma única parcela de R$ 200 e será depositado na mesma conta bancária utilizada pelo estudante para receber os demais valores do programa.
O que acontece se faltar a uma das provas?
A regra exige presença integral nos dois dias do Enem. Em 2026, as provas estão previstas para 8 e 15 de novembro.
Assim, a ausência em qualquer uma das datas impede o recebimento do Incentivo-Enem. A exigência vale mesmo para estudantes que tenham cumprido os demais requisitos do programa anteriormente.
Leia Também:
A frequência será verificada posteriormente pelo Ministério da Educação (MEC), que fará o cruzamento dos dados de participação no exame com a comprovação de conclusão do ano letivo.
Quando o bônus de R$ 200 será pago?
O pagamento está previsto para ocorrer entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027, após a conferência das informações pelo MEC.
O valor será disponibilizado na conta utilizada pelo estudante para os pagamentos do Pé-de-Meia, sem necessidade de abrir um novo cadastro.
A consulta poderá ser feita pelo Caixa Tem, utilizando o login do Gov.br.
Quais são os outros valores do Pé-de-Meia?
O Incentivo-Enem faz parte de um conjunto de pagamentos previstos pelo programa federal.
Além dos R$ 200 relacionados ao Enem, o Pé-de-Meia prevê:
- R$ 200 anuais pelo incentivo à matrícula;
- até R$ 1.800 por ano pela frequência escolar;
- R$ 1.000 do Incentivo-Conclusão, após a aprovação final.
O estudante que não cumprir a exigência de participação nas duas provas perde especificamente o bônus de R$ 200 do Enem, enquanto os demais pagamentos seguem as respectivas regras do programa.
Estudantes do Pé-de-Meia têm isenção no Enem?
Os estudantes do programa contam com isenção da taxa de inscrição do Enem. Para os demais participantes, o valor da inscrição é de R$ 85.
Calendário do Incentivo-Enem
- Valor: R$ 200, em parcela única
- Provas do Enem: 8 e 15 de novembro de 2026
- Pagamento: de 22 de fevereiro a 1º de março de 2027
- Consulta: Caixa Tem, com login Gov.br
- Quem recebe: estudantes do 3º ano do ensino médio inscritos no Pé-de-Meia
- Exigência: presença nos dois dias do Enem e conclusão do ensino médio em 2026