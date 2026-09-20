Redação do Enem pode ser maior e dividida por áreas; veja o que muda

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O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode passar por grandes mudanças para a edição de 2028. Uma das possibilidades discutidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é uma alteração no modelo da redação.

A proposta prevê uma a avaliação escrita com 50 linhas, desmembradas por áreas:

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20 linhas em linguagens;

10 em ciências humanas;

10 em ciências da natureza; e 10 em matemática.

Atualmente, o texto é dissertativo-argumentativo e conta com 30 linhas, que devem abordar um tema específico divulgado apenas no momento do teste. O intuito da mudança seria exigir do candidato uma diversidade de raciocínio mais ampla.

O tema ainda está em processo de discussão por representantes da educação, portanto, ainda não há nada definitivo, conforme aponta o site Folha de São Paulo.

Segundo o Inep, não há uma posição consolidada sobre os pontos específicos de implementação do novo modelo, mas a proposta preliminar será finalizada até o final do ano, após novas discussões com especialistas e com o Ministério da Educação (MEC).

Enem 2026

Como a possível mudança está em fase de discussão, não haverá mudanças neste sentido para o Enem deste ano. As provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro.

Um levantamento de questões aplicadas entre 2014 e 2025 aponta os conteúdos que mais apareceram nas provas e pode ajudar os candidatos a definir prioridades durante as revisões.

A análise, que considerou as questões objetivas de todas as áreas avaliadas, mostra que a interpretação de textos é um dos principais elementos do exame. Em Inglês, por exemplo, 91,67% das questões analisadas cobraram compreensão e interpretação textual. No Espanhol, o índice chegou a 73,33%.