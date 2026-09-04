Enem 2026: veja os conteúdos mais cobrados na reta final

Com as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 marcadas para os dias 8 e 15 de novembro, os estudantes entram na reta final de preparação. A menos de 70 dias do exame, um levantamento de questões aplicadas entre 2014 e 2025 aponta os conteúdos que mais apareceram nas provas e pode ajudar os candidatos a definir prioridades durante as revisões.

A análise, que considerou as questões objetivas de todas as áreas avaliadas, mostra que a interpretação de textos é um dos principais elementos do exame. Em Inglês, por exemplo, 91,67% das questões analisadas cobraram compreensão e interpretação textual. No Espanhol, o índice chegou a 73,33%.

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Em Português, os conteúdos mais recorrentes foram interpretação de textos, semântica e intertextualidade, presentes em 39,09% das questões. O resultado reforça a importância de desenvolver a capacidade de compreender diferentes gêneros textuais, identificar sentidos e relacionar informações.

Nas demais áreas, também aparecem conteúdos que se destacaram ao longo dos 12 anos analisados. Em Biologia, ecologia e meio ambiente lideraram, com 24,73% das questões. Já em Matemática, matemática financeira e estatística responderam por 23,15% dos itens.

Confira os conteúdos mais cobrados

O levantamento identificou os conteúdos que mais apareceram nas provas entre 2014 e 2025. Em Inglês, a compreensão e interpretação de textos foi responsável por 91,67% das questões. Em Espanhol, o mesmo eixo apareceu em 73,33% dos itens.

Já em Português, interpretação de textos, semântica e intertextualidade representaram 39,09% das questões analisadas. Em Sociologia, o destaque foi para cultura e patrimônio cultural, com 26,50%.

Na área de Ciências da Natureza, química orgânica, polímeros e biomoléculas corresponderam a 24,86% das questões de Química. Em Biologia, ecologia e meio ambiente foram os temas mais frequentes, com 24,73%, enquanto eletricidade apareceu em 19,65% das questões de Física.

Entre as disciplinas de Ciências Humanas, pensamento ético e político contemporâneo representou 21,21% das questões de Filosofia. Em Geografia, globalização, tecnologias, comércio e transportes somaram 17,30%, e História Moderna foi o conteúdo mais recorrente em História, com 15,09%.

Em Matemática, matemática financeira e estatística apareceram em 23,15% das questões analisadas.

O levantamento também aponta que o Enem costuma apresentar os conteúdos dentro de situações contextualizadas, exigindo mais do que a simples memorização de conceitos. Temas de Geografia, Sociologia e Biologia, por exemplo, aparecem relacionados a assuntos do cotidiano, como globalização, cultura, meio ambiente e organização da sociedade.

Em Matemática e Ciências da Natureza, a recorrência de conteúdos como matemática financeira, estatística, eletricidade, ecologia e química orgânica também está associada à resolução de situações-problema.

"Quando analisamos as provas em conjunto, percebemos que o Enem não privilegia a memorização. Mesmo quando um conteúdo aparece com frequência, ele é apresentado em contextos diferentes e exige que o estudante interprete informações, estabeleça relações e resolva problemas. Esse padrão se mantém ao longo dos anos", afirma Marcos Raggazzi, diretor-executivo de unidades escolares do Bernoulli Educação, responsável pelo levantamento.

Apesar de ajudar a identificar padrões, o histórico das provas não deve ser utilizado como uma lista de assuntos que necessariamente serão cobrados em 2026. A preparação precisa contemplar os conteúdos previstos na matriz do exame, além do desenvolvimento das competências e habilidades avaliadas.

Como usar os dados na reta final

Com o tempo de preparação mais curto, a análise histórica pode servir como uma ferramenta para organizar as revisões. A recomendação é combinar os conteúdos recorrentes com a resolução de provas anteriores e simulados, além de identificar os assuntos em que cada estudante apresenta maior dificuldade.

Também é importante priorizar conteúdos recorrentes que apresentem menor grau de dificuldade. Como o Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI) na composição das notas das provas objetivas, acertar questões consideradas fáceis pode ter impacto relevante no desempenho final.

"O levantamento permite identificar tendências importantes da prova e pode auxiliar na organização dos estudos na reta final. No entanto, ele deve ser utilizado como um guia estratégico, e não como uma lista de apostas. O Enem avalia competências e habilidades construídas ao longo da formação e pode cobrar qualquer tópico previsto na matriz do exame", ressalta Raggazzi.

Assim, na reta final, o histórico dos últimos anos pode ajudar a direcionar o tempo de estudo, mas sem substituir uma preparação ampla. A estratégia envolve revisar os assuntos mais frequentes, corrigir lacunas de aprendizagem e manter contato constante com o formato das questões que serão encontradas nos dias de prova.