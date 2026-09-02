Salvador recebe mega aulão gratuito para preparação para o Enem

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Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, a preparação dos estudantes se intensifica na reta final. Faltando 64 dias para o primeiro domingo de provas, os candidatos já podem se inscrever gratuitamente no Mega Aulão IngreSSAr, que será realizado pela Prefeitura de Salvador no dia 24 de outubro, no Centro de Convenções Salvador.

A iniciativa reúne professores de cursinhos da capital baiana para revisar conteúdos cobrados no exame, além de apresentar dicas e estratégias para os participantes na reta final de preparação. O Enem está marcado para os dias 8 e 15 de novembro.

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A programação também contará com a participação de universidades e instituições de ensino superior, que devem apresentar cursos, oportunidades e possibilidades de bolsas de estudo. O evento terá ainda atividades de integração e distribuição de brindes.

O Mega Aulão é voltado prioritariamente para estudantes que farão o Enem, mas também estará aberto a outras pessoas interessadas em participar.

“É um momento de reforço e revisão, mas também de descompressão, integração e motivação, para que nossos alunos possam chegar aos dias de prova mais preparados, confiantes e tranquilos”, afirmou Fernanda Lordêlo, secretária municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude.

Na edição de 2025, o evento reuniu mais de 6 mil estudantes. Para este ano, a expectativa é receber novamente milhares de participantes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Programa IngreSSAr.