EDUCAÇÃO
Estado convoca mais de 300 técnicos de nível médio aprovados no Reda
Selecionados devem enviar documentos entre os dias 3 e 17 de setembro
A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) convocou 369 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado REDA para atuação como técnicos administrativos de nível médio. A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 2.
A convocação é a primeira de uma série prevista para este ano, com o objetivo de preencher as 2.500 vagas oferecidas no Edital SEC/SUDEPE nº 004/2026. Os profissionais convocados serão distribuídos entre diferentes Territórios de Identidade da Bahia.
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Os contratos terão duração de 36 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.
A remuneração total será de R$ 3.017,34, formada pelo vencimento básico de R$ 1.532,58 e uma Gratificação de Função Temporária no valor de R$ 1.484,76.
Entrega de documentos
Os candidatos convocados devem apresentar a documentação exigida entre os dias 3 e 17 de setembro. Entre os documentos solicitados estão diploma de formação compatível com a função, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, declaração de inexistência de acúmulo de cargos públicos e certidões negativas.
Inicialmente, os documentos devem ser digitalizados e enviados para o e-mail [email protected], onde passarão por uma análise preliminar da Coordenação de Provimento e Movimentação (CPM).
Após essa etapa, os candidatos deverão apresentar os documentos originais, acompanhados de cópias, presencialmente nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).
Em Salvador, a entrega deverá ser feita na sede da SEC, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.