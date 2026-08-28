Enem a três meses da prova: veja 6 estratégias para a reta final

A menos de três meses para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcada para os dias 1º e 8 de novembro, educadores orientam que o período atual exige ajuste de rota na preparação.

A proximidade das provas costuma elevar a ansiedade entre os candidatos, mas o intervalo restante é considerado suficiente para consolidar o aprendizado e organizar táticas de resolução de questões.

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A orientação central para a fase final é alinhar a revisão de conteúdos a práticas de bem-estar. Para Carol Sampaio, coordenadora pedagógica do Colégio Villa Global Education, a saúde emocional interfere diretamente na performance acadêmica dos estudantes durante o exame.

"O desempenho acadêmico ganha consistência quando o estudante aprende a gerenciar as próprias emoções. Por meio de abordagens pautadas na Ciência da Felicidade e na Psicologia Positiva, entendemos que o equilíbrio interior e o autoconhecimento não são elementos paralelos, mas ferramentas diretas para potencializar o foco e a retenção de conhecimento do aluno", afirma a coordenadora.

Estratégias práticas para organizar a rotina de estudos

Para orientar os candidatos na etapa decisiva, a especialista estruturou seis recomendações práticas voltadas à otimização do tempo e à preservação da saúde mental:

Foco em temas recorrentes e resolução de questões: A orientação é direcionar a energia para os conteúdos que aparecem com maior frequência na avaliação, evitando tentar aprender assuntos complexos do zero. A resolução de provas anteriores ajuda a compreender o estilo da banca e aponta quais pontos precisam de revisão pontual.

Treino do tempo de prova: A realização de simulados no formato real do exame serve para acostumar o cérebro à exigência física e mental. O estudante deve cronometrar o tempo de resolução, calculando o período necessário para o preenchimento do gabarito e a escrita da redação.

Gestão das emoções: Táticas de relaxamento, técnicas de respiração e momentos de lazer ajudam a conter o estresse na reta final. O equilíbrio emocional atua na regulação do sistema nervoso e na capacidade de concentração.

Regularidade do sono: Privar o corpo de descanso prejudica o raciocínio lógico e a retenção de conteúdo. A manutenção de horários fixos para dormir e acordar garante o papel biológico do sono na consolidação da memória.

Acompanhamento de debates atuais: Reservar tempo diário para acompanhar noticiários, portais jornalísticos e análises em áudio auxilia na construção de repertório sociocultural. A leitura crítica de temas sociais, ambientais e políticos fundamenta a proposta de redação e apoia a interpretação de texto.

Organização do ambiente e redução de distrações: O estudo em locais silenciosos e o desligamento das notificações do celular evitam interrupções no raciocínio e aumentam o rendimento durante as sessões de revisão.