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ENSINO SUPERIOR

Inscrições para lista de espera do Prouni 2026 abrem nesta quarta

Ferramenta oferece bolsas de 50% e 100% em instituições de ensino superior particulares

Edvaldo Sales
Por
Ferramenta oferece bolsas de 50% e 100% em instituições de ensino superior particulares
Ferramenta oferece bolsas de 50% e 100% em instituições de ensino superior particulares - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

As inscrições para a lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta quarta-feira, 26. Para participar, o interessado deve registrar a manifestação de interesse no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O Prouni oferece bolsas de 50% e 100% em instituições de ensino superior particulares para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

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Com participação gratuita, a ferramenta ficará disponível até as 23h59 (horário de Brasília) de quinta-feira, 27.

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Quem pode participar

Podem participar da lista de espera todos os inscritos que não foram pré-selecionados nas chamadas já realizadas.

Aqueles que foram reprovados por motivo de não formação de turma também podem se inscrever.

O resultado da lista de espera será divulgado em 1° de setembro. Os selecionados deverão comprovar as informações entre 1° e 14 de setembro.

Critérios

O candidato interessado em concorrer à bolsa integral deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa.

Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Ele também deve atender a uma das seguintes condições:

  • Ter cursado: o ensino médio integralmente em escola da rede pública; ensino médio integralmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola; o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada; ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista parcial da própria escola ou sem a condição de bolsista; ensino médio integralmente em instituição da rede particular, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista.
  • Ser pessoa com deficiência.
  • Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura e pedagogia. Nesses casos, não há requisitos de renda.
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Educação Enem prouni

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