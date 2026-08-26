Inscrições para lista de espera do Prouni 2026 abrem nesta quarta

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As inscrições para a lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta quarta-feira, 26. Para participar, o interessado deve registrar a manifestação de interesse no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O Prouni oferece bolsas de 50% e 100% em instituições de ensino superior particulares para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

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Com participação gratuita, a ferramenta ficará disponível até as 23h59 (horário de Brasília) de quinta-feira, 27.

Quem pode participar

Podem participar da lista de espera todos os inscritos que não foram pré-selecionados nas chamadas já realizadas.

Aqueles que foram reprovados por motivo de não formação de turma também podem se inscrever.

O resultado da lista de espera será divulgado em 1° de setembro. Os selecionados deverão comprovar as informações entre 1° e 14 de setembro.

Critérios

O candidato interessado em concorrer à bolsa integral deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa.

Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Ele também deve atender a uma das seguintes condições: