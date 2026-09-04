Camaçari terá programação especial para celebrar o 7 de Setembro

Camaçari se prepara para os desfiles cívicos de 7 de Setembro, que serão realizados na próxima segunda-feira, 7, na Gleba E e em Parafuso. A programação reunirá estudantes, fanfarras e grupos culturais em apresentações que vão abordar temas como diversidade, identidade territorial, história, cultura, inclusão e sustentabilidade.

Na Gleba E, o desfile começa às 8h, com concentração na Rua das Flores. Já em Parafuso, a programação está prevista para às 15h, na Rua Marechal Floriano Peixoto. As atividades fazem parte das comemorações pelos 204 anos da Independência do Brasil.

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O tema deste ano é “Camaçari Educadora: Comunicação e Colaboração. Potências que Conectam os Saberes dos Territórios”. A proposta será apresentada pelas escolas por meio de alas e projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo.

Entre as instituições que participarão do desfile na Gleba E estão o Centro Integrado de Educação Infantil (CIEI) da Gleba E, a Escola Especial do CAIC, o Centro de Educação Municipal de Camaçari (CEMC), a Escola Municipal Anísio Teixeira, a Escola Municipal Experimental Professora Marina Tavares Cardoso, o Colégio Carpe Diem e o Centro Educacional Sistema Master.

Na Escola Municipal Experimental Professora Marina Tavares Cardoso, os estudantes levarão para a avenida o tema “Sankofa: dos quilombos brasileiros aos reinos africanos”, trabalhado pela unidade durante o ano. A proposta busca aproximar os alunos da história e da cultura afro-brasileira.

“Buscamos que nossos alunos entendam de onde eles vieram. E, este ano, nós estamos trabalhando o projeto Sankofa, intercomunicando com o tema central. Esses territórios que nós estamos levando nossos alunos a se verem como protagonistas da sua própria história”, afirma a vice-gestora da escola, Ilsa Santos Oliveira.

A preparação para o desfile mobilizou estudantes, professores, gestores e integrantes da comunidade escolar na produção de fantasias, adereços e ornamentações. Para a estudante Isabely Vitória Souza dos Santos, de 10 anos, que participa do desfile pela quarta vez, a apresentação é um dos momentos mais aguardados do ano.

“Essa é uma das coisas que mais me alegram, é uma oportunidade boa de a gente poder mostrar o que a nossa escola está representando. Estou muito ansiosa para chegar o dia do desfile”, conta.

Em Parafuso, participarão a Creche Comunitária de Parafuso, a Escola Municipal Conceição de Maria e a Escola Municipal Eustáquio Alves de Santana. A Escola Conceição de Maria trabalhará o tema “União de Todos os Cantos: a Diversidade Territorial Construindo a Força da Nossa Cidade”, com o subtema “Saberes de Todos os Cantos, Conexões de um Só Povo”.

A escola também terá três alas e vem realizando ensaios e preparando os materiais que serão utilizados na apresentação. Segundo a gestora Marice Gomes, a mobilização envolve toda a equipe escolar.

“Como preparação, estamos fazendo de tudo, com o envolvimento de todos os professores e toda a equipe, produzindo a todo vapor, com muito gás”, afirma.

A programação contará ainda com a participação de grupos culturais, entre eles Sementes do Mestre Coelho, Capoeira Ligeira, Raízes Dessa Terra, Burrinha Preciosa, Movimento Percussivo Beira de Rua, Aquilombar Capoeira, Filhos de Maré, Camugerê, Samba de Caboclo de Parafuso, Raízes Ancestrais e Dança Ancestral Contemporânea.

Também estão previstas apresentações de bandas e fanfarras, como a Filarmônica 28 de Setembro, Banda Municipal de Camaçari (Bamuca), Fanesc, Fampa, Fanesp, Fampop e Charanga Big Band.

Programação cultural do 7 de setembro em Camaçari - Foto: Juliano Sarraf

Interdições e mudanças no trânsito

Para os desfiles, a Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STT) fará alterações na circulação de veículos e no estacionamento na Gleba E e em Parafuso. As medidas estão previstas na Portaria nº 130/2026 e valem durante a realização dos eventos.

Na Gleba E, haverá proibição de estacionamento em trechos da Rua das Flores, Rua do Pajé, Avenida Luiz Gonzaga, Rua Guarani, Avenida Eixo Urbano Sudoeste e Travessa das Flores. O tráfego também será restringido em algumas dessas vias.

Motoristas que precisarem circular pela região deverão utilizar rotas alternativas indicadas pela STT e seguir a sinalização instalada no local. As mudanças também incluem alterações temporárias em linhas de transporte público que atendem a região.

Em Parafuso, o estacionamento será proibido em trechos da Travessa da Areia, Rua Marechal Floriano Peixoto, Rua do Rafael e Rua da Areia. O acesso a algumas vias ficará restrito a ônibus escolares e veículos das agremiações participantes do desfile.

As barreiras na Gleba E têm previsão de liberação às 14h. Durante os eventos, agentes de trânsito estarão nas imediações para orientar motoristas e pedestres e realizar ajustes necessários na circulação.