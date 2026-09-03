Tecnologia educacional é prioridade para Bahia

Em entrevista exclusiva à reportagem de A TARDE, nesta quinta-feira, 3, o secretário da Educação da Bahia, Marcius Gomes, afirmou que o estado tem tratado a tecnologia educacional como uma agenda prioritária.

“É uma agenda que a gente celebra muito. Primeiro, pelo reconhecimento dessa estrutura, que é a política de educação profissional e tecnológica da Bahia, e transversalizando com esses investimentos que são tão importantes para a nossa juventude. Quando falamos do acesso à tecnologia, ao wi-fi e à rede de computadores, estamos falando do acesso ao conhecimento, que está na palma da mão de cada jovem”, destacou.

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Segundo ele, os investimentos em conectividade foram ampliados desde a pandemia da Covid-19, com distribuição de equipamentos e fortalecimento da infraestrutura tecnológica da rede. O estado possui mais de 1.600 unidades escolares, considerando sedes e anexos, e a conectividade passou a ser tratada como parte da estrutura necessária para garantir qualidade na educação.

“Não falamos da conectividade apenas para o acesso ao celular ou acesso ao WhatsApp, mas pensando nisso como instrumento de ação pedagógica. O acesso à tecnologia, ao wi-fi são fundamentais e é nisso que nós estamos apostando”, disse.

Conectividade para reduzir desigualdades

Para Marcius, a expansão da internet também precisa ser compreendida como uma política de equidade. O acesso à rede permite que estudantes de diferentes territórios tenham contato com conteúdos e oportunidades que muitas vezes não estão disponíveis em suas comunidades.

A preocupação é particularmente relevante em áreas rurais, quilombolas e indígenas, onde as condições de infraestrutura podem dificultar a chegada de serviços de telecomunicações.

“As 245 unidades enquadradas nessa condição já contam com cobertura e links de internet, com velocidades que chegam a 100 e 200 megabits. [...] Imagina um menino do quilombo, um menino da aldeia, ter acesso a essas informações na palma da mão. Então, há uma prioridade também nesses investimentos, e a gente sabe o quanto ainda precisa avançar - em nível nacional tem um grande desafio ainda, que é o acesso por fibra óptica -, mas a gente tem cuidado de cada canto do estado, de cada unidade escolar para garantir esse processo de aprendizagem”, explicou.

A estratégia do governo estadual, conforme detalhou o secretário, é garantir que as novas escolas tenham padrões semelhantes de infraestrutura, independentemente do território onde estejam localizadas.

“A escola que nós entregamos em Salvador ou aqui em Lauro de Freitas, é a mesma escola que a gente entrega no quilombo, na aldeia, nos diversos espaços da Bahia. Então, o primeiro movimento é garantir a qualidade na estrutura física”, disse.

Tecnologia também mira desenvolvimento econômico

Além da educação, a expansão dainfraestrutura tecnológica é vista como estratégica para o desenvolvimento econômico dos territórios. O secretário citou o potencial da Bahia em áreas como tecnologia da informação, data centers e energias renováveis.

Para ele, a formação oferecida pela rede de educação profissional pode ajudar a preparar jovens para um mercado que demanda cada vez mais profissionais ligados à tecnologia.

“É uma agenda sobre a qual eu diria que nós estamos bastante inquietos, no sentido de potencializar ainda mais o debate sobre o desenvolvimento da Bahia. Tem experiências como essa do CEEPTIC [Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação] que apontam que nós temos um potencial enorme nessa rede de educação profissional e tecnológica em todo o estado, para pensar justamente esse acesso, mas também a garantia do desenvolvimento econômico e social de cada território de identidade. A pauta de TI é uma pauta que hoje tem crescido mundialmente”, concluiu.