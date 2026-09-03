Bahia pode ter 100% das escolas conectadas à internet em seis meses

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, visitou nesta quinta-feira, 3, o Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação (CEEPTIC), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A unidade foi escolhida para uma visita técnica do Programa Escolas Conectadas (Enec), iniciativa do Governo Federal voltada à ampliação do acesso à internet de qualidade e ao uso da tecnologia na educação pública.

Durante a visita, o ministro conheceu a estrutura tecnológica da escola, que atende 1.916 estudantes e oferece cursos técnicos nas áreas de Tecnologia da Informação (TI), gestão e negócios. A unidade conta com internet de até 1GB de velocidade, rede wi-fi e lousas digitais nas 24 salas de aula, além de laboratórios de informática, manutenção, robótica, química e física.

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Em entrevista exclusiva à reportagem de A TARDE, o chefe do Ministério destacou que a conectividade nas escolas faz parte de uma estratégia nacional de inclusão digital. A proposta, de acordo com ele, é garantir que todas as unidades públicas da educação básica tenham acesso à internet de qualidade e infraestrutura adequada para o uso pedagógico da tecnologia. As soluções incluem:

fibra óptica;

internet via satélite em áreas remotas;

sistemas internos de transmissão.

Em locais onde não há fornecimento adequado de energia elétrica, também estão previstas soluções para viabilizar o funcionamento da infraestrutura.

Na Bahia, conforme os dados apresentados pelo ministro, cerca de 13,8 mil escolas fazem parte do cadastro do plano de implantação. Desse total, aproximadamente 10,8 mil já foram conectadas, o equivalente a 76% das unidades. A previsão apresentada durante a visita é de que o estado alcance 100% das escolas cadastradas nos próximos seis meses. Em Lauro de Freitas, 58 das 89 escolas já foram contempladas pelo programa.

“O orçamento já está definido, já tem o plano de trabalho, já tem o fornecedor contratado e agora é execução em parceria com os estados e municípios. E isso vale para todo o Brasil. Entendemos que levar conectividade é levar conhecimento, é facilitar a educação para o jovem, é facilitar a vida dos educadores que se dedicam para passar esse conhecimento. E o mundo hoje espera por isso”, afirmou Frederico.

Frederico de Siqueira Filho é ministro das Comunicações - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Tecnologia dentro da sala de aula

No CEEPTIC, a conectividade é utilizada tanto nas atividades pedagógicas quanto na formação técnica dos estudantes. De acordo com o diretor Denis Rios, que atua em gestão escolar desde 2011, a escola mantém um planejamento voltado à iniciação científica, ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), aos estágios e à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“É um programa que traz muitos benefícios para os alunos. Então, se a gente olhar a nossa internet, que chega a 1 GB, é extraordinário para as pesquisas e até para a própria aula. Cada sala de aula tem uma lousa digital, então a interatividade é muito importante nesse aprendizado dos nossos alunos. Esse projeto traz muito benefício para os nossos alunos”, ressaltou.

O gestor destacou também que a estrutura tecnológica é um dos fatores que contribuem para o desempenho da escola. Segundo ele, a unidade alcançou média 5,27 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), acima da média de 3,8.

“Temos um planejamento pedagógico para atender às demandas dos nossos estudantes, com incentivo à iniciação científica. [...] É uma escola onde 90% dos alunos já ingressam na universidade, pelo diferencial de um trabalho pedagógico atuante dentro da nossa unidade”, acrescentou.

Formação prática aproxima estudantes do mercado

Ministro das Comunicações visitou unidade em Lauro de Freitas nesta quinta-feira - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

A formação profissional é outro destaque da unidade. O professor Saulo Silva, que atua nas áreas de informática, manutenção e robótica, afirmou que a possibilidade de colocar em prática os conhecimentos aprendidos em sala ajuda os estudantes a chegarem mais preparados ao mercado de trabalho.

“É muito importante quando eles [estudantes] saem daqui para o mercado, eles vão bastante motivados, já entendem um pouco como é que funcionam as coisas. E você percebe que o índice de evasão é muito menor nessa escola, porque eles veem na prática a participação”, explicou.

A atualização dos conteúdos também acompanha as transformações do setor. Segundo o estudante Victor Cardoso Batista, de 18 anos, que cursa as áreas de logística e TI, a grade curricular dos cursos técnicos passa por discussões periódicas para acompanhar as mudanças tecnológicas.

“Há uma reunião de três em três anos para conversar com os professores, para ver como é que está se moldando a tecnologia. Agora, com o surgimento da IA, vai ocorrer novamente essa reunião para os professores poderem discutir se vão começar a ensinar a questão da IA mesmo para o mercado de trabalho”, destacou.

Estudantes destacam estrutura

Para os alunos, a infraestrutura disponível no CEEPTIC amplia as possibilidades de aprendizado. Estudante do terceiro ano do Ensino Médio e do curso técnico em Informática, Henzo Gabriel, de 17 anos, pretende cursar Engenharia de Automação. Para ele, o acesso aos laboratórios permite conhecer áreas que vão além da formação escolhida.

Henzo Gabriel, de 17 anos - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

“Esse contato que eu posso ter aqui no laboratório de Ciências e de Biologia é uma coisa que acaba ampliando minha visão, não só para a área de tecnologia, mas também para essa área da ciência”, afirmou.

Já Pedro Lucas de Jesus da Silva, de 16 anos, estudante do segundo ano de Informática, comparou a estrutura da unidade com as escolas onde estudou anteriormente. “A educação, o ensino daqui é muito mais apurado e avançado. Antes de vir para cá, eu estudei em outros colégios. Não desmerecendo, são muito bons também, mas não tinham essa estrutura, esse gostinho maravilhoso de estudar aqui, sabe? A gente tem uma sala de robótica impressionante”, declarou.

Programa prevê expansão

Segundo o ministro Frederico de Siqueira Filho, estados e municípios podem informar ao Ministério da Educação (MEC) a necessidade de conexão de novas unidades ou de escolas que ainda não possuem infraestrutura adequada. A partir da demanda, são definidas as soluções de conectividade para cada localidade.

Após a visita ao CEEPTIC, Frederico participou, ainda em Lauro de Freitas, da abertura do Smart Gov Lauro de Freitas 2026, encontro voltado à modernização da gestão pública, transformação digital e desenvolvimento de soluções para cidades inteligentes.

Escolas Conectadas (Enec)

Lançada em setembro de 2023, o Programa Escolas Conectadas (Enec) busca favorecer a presença da Educação Digital e Midiática nos currículos, apoiar a formação de professores e gestores sobre o tema e contribuir para uma aprendizagem integral que prepare os estudantes para atuar de forma crítica, consciente e segura no mundo digital.

A implementação da Enec envolve União, estados, municípios e o Distrito Federal. A estratégia se organiza em seis eixos que tratam da integração entre educação e tecnologia, com foco em inclusão e cidadania digital.